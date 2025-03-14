«قاسم» يعاني مرض «كرون» ويحتاج إلى علاج بـ 73.7 ألف درهم

يعاني (قاسم - سوري - 16 عاماً) مرض «كرون» الذي يصيب الأمعاء بالتهاب حاد، منذ أكثر من عامين، ويحتاج إلى إبر من نوع خاص، بمعدل إبرتين شهرياً، إضافة إلى متابعات وفحوص مستمرة بكُلفة إجمالية 73 ألفاً و716 درهماً لمدة عام، لكن الظروف المادية لأسرته لا تسمح بدفع ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة علاجه، وتناشد والدته أهل الخير مدّ يد العون لهم، حتى لا تتعرض حياة ابنهم للخطر.

وأشار تقرير طبي صادر عن مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، إلى أن المريض يعاني فقداناً شديداً في الوزن نتيجة إصابته بهذا المرض، إضافة إلى عدم قدرته على تناول الطعام بشكل طبيعي، وألم مستمر في البطن، ما استدعى إجراء عملية جراحية له، لاستئصال أجزاء من الأمعاء، وإنقاذ حياته، وشدد التقرير على ضرورة خضوع المريض للعلاج اللازم في أسرع وقت ممكن.

وتفصيلاً، قالت (أم قاسم) لـ«الإمارات اليوم»: «منذ أكثر من عام، بدأت ألاحظ ضعف البنية الجسمانية على ابني، مقارنه بأقرانه في المدرسة، بسبب فقدانه للوزن بشكل مفاجئ، وكان يعاني بشكل متكرر مغصاً وألماً في البطن، فذهبت به إلى إحدى العيادات الصحية، وأخبرني الطبيب أنه يحتاج إلى بعض الفيتامينات، وتغيير نظام الطعام».

وأضافت: «على الرغم من الالتزام بالبرنامج الطبي فإن حالته لم تتحسن، ولايزال عاجزاً عن بذل أي مجهود، كما أنه يعاني إرهاقاً وتعباً أثناء تناوله الطعام».

وتابعت: «على الفور ذهبنا به إلى مستشفى مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، وبيّنت الفحوص الطبية إصابته بالتهاب حاد في الأمعاء، يُعرف بمرض (كرون)، وعندها فقدت الوعي لخوفي على حياة ابني، وأخبرني الطبيب بعدها أن هذا المرض يمكن علاجه في المستشفى، إلا أن كُلفته كبيرة».

واستطردت: «استدعت حالته إجراء عملية لاستئصال الأمعاء الملتهبة والمتضررة، ليبدأ بعدها في تلقي العلاج اللازم والمتابعة الدورية في المستشفى لمدة عام، إلا أن الكُلفة الإجمالية لذلك 73 ألفاً و716 درهماً».

وأشارت إلى أن الظروف المادية للأسرة لا تسمح بدفع ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ المطلوب، وأوضحت أن زوجها عاطل عن العمل منذ عامين لكبر سنه، وأنها المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من أربعة أفراد، وتعمل في القطاع الخاص براتب 7500 درهم، تدفع منه أقساطاً بنكية بقيمة 1800 درهم، وإيجار المنزل 2500 درهم، وما تبقى يكفي بالكاد لمتطلبات الحياة اليومية.

وتناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون لمساعدتهم في توفير المبلغ المطلوب لإنقاذ ابنها قبل فوات الأوان.

داء «كرون»

«كرون» مرض يصيب الأمعاء، ويسبب تورّماً للأنسجة في السبيل الهضمي، وقد يؤدي إلى المغص والإسهال الشديدين، والإرهاق، ونقص الوزن، وسوء التغذية، وقد يختلف موضع الالتهاب في السبيل الهضمي من شخص إلى آخر، وأكثر منطقة يصيبها هي الأمعاء الدقيقة، وينتشر هذا الالتهاب في الأغلب في الطبقات العميقة من الأمعاء.

«أم قاسم»:

• زوجي عاطل عن العمل، وأنا المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من 4 أفراد، وراتبي 7500 درهم، أدفع 1800 أقساطاً بنكية، و2500 للإيجار.