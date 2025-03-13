«الأعمال الخيرية العالمية» تسهم في إفطار 400 قرية مسلمة

أعلنت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن إسهامها في إفطار 400 قرية مسلمة، منذ انطلاق حملة رمضان 2025، التي شملت دولاً عدة، منها موريتانيا والصومال والسنغال، وإندونيسيا والفلبين وكينيا، وذلك بهدف تخفيف معاناة الأسر الفقيرة في الشهر الفضيل، من خلال توزيع طرود غذائية تتضمن مواد أساسية تساعدها في إعداد وجبات الإفطار.

وقال الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، إن هذه المبادرة تأتي في إطار دعم المناطق المحتاجة، وتستهدف 2000 قرية مسلمة خلال شهر رمضان، فيما يتم تنفيذها من خلال مكاتب هيئة الأعمال الخيرية العالمية المنتشرة حول العالم، وبناء على زيارات ميدانية لدراسة حاجة القرى المسلمة التي تستقبل رمضان بموائد متواضعة وأوضاع صعبة.

وتوجّه بالشكر والتقدير لكل شركاء النجاح في مسيرة الخير، من محسنين ومحسنات، ومؤسسات وشركات، ووسائل إعلام محلية، مؤكداً أن هذا الدعم يعد سبباً رئيساً في تغطية احتياجات أكبر عدد من المناطق، وينقل الصورة الحقيقية لمجتمعات تذوق مرارة الفقر، وأوضح أن هيئة الأعمال الخيرية العالمية وضعت خلال حملتها الرمضانية «مما تحبون»، مشروع توفير الغذاء في مقدمة أولوياتها، ليس في دول إفريقيا فقط بل في الدول التي عانت الحروب، حيث قدمت دعماً سخياً للأشقاء في غزة، من خلال «عملية الفارس الشهم 3»، كما تستمر في دعم الأسر المتعففة وأسر الأيتام داخل الدولة، وصولاً إلى تحقيق كل المستهدفات في الشهر الفضيل.