«نسائية دبي» تطلق ورشة «الأسرة واضطرابات الهوية الشخصية والتنمر»

نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، ممثلة في إدارة التدريب والاستشارات، ورشة العمل الثانية بعنوان «الأسرة واضطرابات الهوية الشخصية والتنمر»، ضمن مبادرة البرنامج المتكامل للاستشارات، وللعام الثاني على التوالي، وذلك انطلاقاً من السياسة الوطنية في تمكين المجتمع، وتزامناً مع عام المجتمع، وإيماناً بأهمية التوعية المجتمعية.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع عام المجتمع لتعزيز الروابط داخل الأسرة والمجتمع؛ من خلال تنمية العلاقات الأسرية، وتفعيل القيم المجتمعية، والحفاظ على الموروث الثقافي للأبناء، ليصبحوا جيلاً قادراً على مواجهة الظواهر الدخيلة علينا، وللمضي إلى المستقبل بخطى واثقة.

قدمت الورشة رئيسة قسم البرامج الأسرية بهيئة تنمية المجتمع، الدكتورة هالة الأبلم، بحضور أربع جهات منها: «إدارة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، هيئة تنمية المجتمع، إدارة حقوق الإنسان بشرطة دبي، وبعض الجهات الخاصة».

وتناولت الورشة مناقشة العوامل النفسية والنمو الشخصي والتأثير التراكمي للمشكلات في التجارب الحياتية.

كما أوضحت مفاهيم الجهل الجنسي والضغوط الاجتماعية وعلاقتها بالتنمر على الأطفال، والمعتقدات الخطأ وآثارها في المراهقين والشباب، وعرضت مقاييس للمشكلات الواقعية، وكيفية التعامل معها.

وكانت الجلسة تفاعلية بتحليل سيناريوهات ومشكلات واقعية، وتقديم مقترحات علاجية، كما ناقشت الورشة ضرورة تكامل الأدوار بين أفراد الأسرة والمدرسة والجهات المعنية، والتدخل الإرشادي المبكر، لافتة إلى أن الطفل الذي تربى في بيئة صحية مملوءة بالأمن والاستقرار والتوازن النفسي والعاطفي ترسخ فيه حب كيان الأسرة والوطن.

. الورشة تطرقت إلى العوامل النفسية والنمو الشخصي والتأثير التراكمي للمشكلات في التجارب الحياتية.