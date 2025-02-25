متبرع يسدّد 17.2 ألف درهم متأخرات دراسية لـ 3 شقيقات

تكفل متبرع بسداد 17 ألفاً و274 درهماً متأخرات الرسوم الدراسية للشقيقات (سما) و(هدى) و(جنى)، ليتمكنّ من متابعة مشوارهن الدراسي للعام الجاري، بعد أن عجزت أسرتهن عن تسديد المبلغ بسبب ظروفها المالية الصعبة.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المختصة، وإعادة البنات الثلاث إلى مقاعد الدراسة لاستكمال تعليمهن.

وأعرب (أبوسما) عن شكره للمتبرع لوقفته معهم في ظل الظروف المالية التي يمرون بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على شعب دولة الإمارات في مدّ يد العون والتكاتف مع الحالات الإنسانية.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت، في 17 فبراير الجاري، قصة معاناة (أبوسما)، وعدم قدرته على سداد الرسوم الدراسية لبناته الثلاث، اللواتي توقفن عن استكمال دراستهن للعام الجاري، بسبب عدم سداد الرسوم المطلوبة، البالغة 17 ألفاً و274 درهماً.

وروى (أبوسما) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه عمل لأكثر من 25 عاماً في قطاعات مختلفة، براتب شهري يبلغ 6000 درهم، وكانت أمور حياته مستقرة للغاية، حيث استطاع توفير حياة كريمة لأفراد أسرته المكوّنة من أربعة أفراد، وكانت زوجته تساعده في دخل العائلة، حيث كانت تعمل معلمة للغة العربية في إحدى المدارس الخاصة بإمارة عجمان، وتتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 4000 درهم، ولم يشكُ أي عقبات أو مشكلات مالية.

وأضاف: «منذ ثلاثة أعوام تعرضت الشركة التي كنت أعمل فيها لخسارة مالية، ما دفعها إلى إيقاف نشاطها بالكامل، وإنهاء خدمات العاملين فيها، وأصبحت بلا عمل، وبدأت الالتزامات كلها من مصروفات وديون تقع على عاتق زوجتي، بعدما أصبحت هي المصدر الوحيد للدخل».

وتابع: «في أغسطس الماضي، فوجئت زوجتي بإنهاء خدماتها بمدرسة خاصة في عجمان، في إطار تقليص عدد الموظفين العاملين في المدرسة، وحاولنا البحث عن فرصة عمل جديدة تساعدنا على إعادة التوازن للأسرة، لكن جميع محاولاتنا باءت بالفشل، ما أدى إلى عجزنا عن استكمال سداد الرسوم الدراسية المترتبة على (سما - 14 عاماً) التي تدرس في الصف الثامن، و(هدى - 11 عاماً) التي تدرس في الصف الخامس الابتدائي، و(جنى - 10 أعوام) التي تدرس في الصف الرابع الابتدائي، ما أدى إلى حرمانهنّ استكمال مشوارهن التعليمي وبقائهن في المنزل، على الرغم من تفوقهن واجتهادهن في المراحل الدراسية».

وأشار إلى حصول زوجته، أخيراً، على عمل مؤقت براتب 2500 درهم، لكنه بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة من مأكل ومشرب، وسداد جزء من المتأخرات الإيجارية، ولا يكفي لسداد الرسوم الدراسية.

وقال: «لم نعد نعرف كيف نجيب عن تساؤلات بناتنا عن سبب توقفهنّ عن الدراسة، ولا نحتمل رؤيتهنّ يخسرن عاماً دراسياً، بسبب أمور لا دخل لهنّ فيها، إذ ليس لدينا أي استطاعة لتوفير المبلغ المطلوب لاستكمال الدراسة، حيث يبلغ 17 ألفاً و274 درهماً».

. الأب عاطل عن العمل منذ ثلاثة أعوام، والزوجة تعمل براتب بالكاد يلبي احتياجات الأسرة من مأكل ومشرب.