«إسلامية دبي» تنظم ورشة «الشباب والتخطيط للمستقبل»

نظّم مجلس رؤية الشباب بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أمس، ورشة توعوية تحت عنوان «الشباب والتخطيط للمستقبل»، حيث قدّم الورشة أخصائي رئيسي في الوعظ والإرشاد، الدكتور عادل المرزوقي، إذ ركزت الورشة على أهمية التخطيط الاستراتيجي في تحقيق الأهداف والطموحات.

وتطرق المحاضر إلى مجموعة من المحاور الأساسية التي تساعد الشباب في بناء مستقبلهم بطريقة علمية ومدروسة، من خلال تحديد الأهداف باعتبارها الخطوة الأولى نحو تحقيق النجاح، مشيراً إلى ضرورة وضع خطط استراتيجية واضحة لضمان تنفيذها بفاعلية. كما تناول أهمية تحليل الواقع الحالي وتقييمه قبل الشروع في أي خطوات تنفيذية، لما لذلك من دور في اتخاذ قرارات مبنية على أسس صحيحة.

واختتمت الورشة بمناقشة سبل وضع الحلول المناسبة، واختيار المسارات الصحيحة التي تمكّن الأفراد من تحقيق تطلعاتهم والوصول إلى أهدافهم المرجوة.

وأكد مجلس رؤية الشباب أن المجلس سيعمل على تنظيم سلسلة من البرامج والمبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، بما يسهم في تحقيق التكافل المجتمعي ويعزز من تلاحم أفراد المجتمع، منوهاً إلى متابعة إعلاناتهم الرسمية للاطلاع على الفعاليات المقبلة، والاستفادة من الفرص التي تقدمها لتعزيز معارفهم وتنمية مهاراتهم.