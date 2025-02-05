«تمكين المجتمع» تطلع على جهود بلدية عجمان لإسعاد كبار المواطنين

اطلع وفد من مركز سعادة كبار المواطنين بوزارة تمكين المجتمع على جهود دائرة البلدية والتخطيط - عجمان «مركز سعادة المتعاملين» لمصلحة كبار المواطنين، في إطار مبادرة «زوارة الضحى»، التي أطلقها مركز كبار المواطنين لتعزيز دورهم في المجتمع، وتعريفهم بالمشروعات والإنجازات التي تُقدم في الإمارة، والاستفادة من خبراتهم وأفكارهم التطويرية.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة الدكتور، المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، العمل بشكل دؤوب للوصول إلى كبار المواطنين، ودمجهم في جميع مشاريعها، وإشراكهم في تطوير الخدمات، وضمان استخدام التطبيقات الذكية بسهولة مطلقة، لتمكينهم من إنجاز المعاملات خلال وقت قياسي.

وأعرب عن فخره بالمبادرات الإيجابية كافة التي تصبّ في مصلحة كبار المواطنين، مثمناً جهود المركز الهادفة لتوفير جملة من المميزات والتسهيلات الرامية إلى ضمان جودة حياة كبار المواطنين، مؤكداً حرص الدائرة على تعزيز أواصر التعاون المشترك، وتوسعة آفاق التنسيق المتبادل، لتدشين المزيد من المبادرات الإيجابية.