4230 مستفيدة من «مطوعة الفريج» منذ انطلاقها

حققت مبادرة «مطوعة الفريج»، التي أطلقتها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، في أكتوبر الماضي، أرقاماً قياسية في مجال التعليم والتثقيف الديني والتطوير المجتمعي، معززةً دورها في إحداث تغيير إيجابي مستدام، حيث تم تنظيم 115 حلقة تعليمية ركزت على تعليم وتلاوة وحفظ القرآن الكريم، إلى جانب تنفيذ 26 برنامجاً دينياً تثقيفياً تدريبياً، شمل موضوعات دينية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد من مختلف الأعمار والفئات المجتمعية، تحقيقاً لأهداف «أجندة دبي الاجتماعية 33».

واستفاد من هذه البرامج أكثر من 4230 دارسة بشكل مباشر، من بينهن 2500 مواطنة انخرطن بفاعلية في الأنشطة الدينية التعليمية التي تهدف إلى تثقيف المرأة وتعزيز دورها المحوري في بناء المجتمع، وتضمنت المبادرة حلقات دينية تعليمية افتراضية مرنة تُعقد صباحاً ومساءً حضورياً، ما جعلها متاحة للجميع، بمن فيهم كبار المواطنات وأصحاب الهمم.

وأكدت رئيسة قسم شؤون الدارسات والمعلمات، منى بخيت الفلاسي، في تصريح لها، أن مبادرة «مطوعة الفريج» نموذج حي لقوة التعليم في بناء المجتمعات، مضيفة: «نحن نسعى لتقديم مناهج دينية تعليمية شاملة ومبسطة بفضل فريق مكون من 15 واعظة ومحاضِرة و85 معلمة، تم تدريبهن بعناية لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمشاركات».

. 115 حلقة تعليمية ركزت على تلاوة وحفظ القرآن، و26 برنامجاً دينياً متنوعاً.