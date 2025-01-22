«إسلامية دبي» وبلدية دبي تعززان التعاون للارتقاء بالخدمات المجتمعية

استقبل مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، مدير عام بلدية دبي بالإنابة، مروان أحمد بن غليطة، بمبنى الدائرة في الممزر، في زيارة تهدف إلى تعزيز التعاون المؤسسي بين الجهتين، في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التكامل بين الجهات الحكومية في الإمارة، وتبادل الأفكار والخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمجتمع.

وتناولت الزيارة مناقشة مجالات التعاون المشترك، منها إدارة المساجد والمرافق الدينية، وتعزيز القيم المجتمعية، والحفاظ على البيئة والاستدامة، ما يسهم في تطوير الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المهيري أن هذه الزيارة تعكس الالتزام برؤية القيادة الرشيدة نحو تعزيز التكامل الفعّال بين الجهات الحكومية، لاسيما في مجالات تخصيص أراضي المساجد والمصليات، إضافة إلى عدد من الخدمات المجتمعية المشتركة بما يسهل على أفراد المجتمع الحصول على تلك الخدمات بشكل يتماشى مع احتياجات المجتمع وتطلعاته.

من جانبه، أكد بن غليطة أن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية يعد عنصراً رئيساً لدفع عجلة التقدم والابتكار في الإمارة، مشيراً إلى أن البلدية تسعى من خلال هذا التعاون إلى دعم جهود الدائرة في تحسين البنية التحتية للمساجد، وتطوير الحلول البيئية المستدامة، مؤكداً أهمية العمل المشترك لتفعيل مبادرات تعزز من الوعي المجتمعي بالاستدامة، بما يتماشى مع رؤية دبي في بناء مدينة أكثر سعادة واستدامة.