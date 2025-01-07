«الإمارات للسرطان» تفوز بجائزتين كأفضل جمعية نفع عام في أبوظبي

احتفت جمعية الإمارات للسرطان بحصولها على جائزة أفضل جمعية نفع عام لعام 2024 من دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وجائزة «اتصالات» لخدمة المجتمع على مستوى الدولة، وذلك في حفل أقيم بمركز التنمية الأسرية في جبل حفيت - العين، بحضور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للسرطان، الدكتور سالم بن ركاض العامري، والمدير التنفيذي للجمعية، عوض سالم الساعدي، وأعضاء مجلس الإدارة، وعدد من المسؤولين وممثلين عن الجمعيات والمؤسسات.

وعبّر الدكتور سالم بن ركاض في كلمته عن اعتزاز جمعية الإمارات للسرطان بهاتين الجائزتين اللتين حصدتهما خلال العام المنصرم، تقديراً لجهودها ومسيرتها في تحقيق الأثر الإيجابي للمجتمع، وتقديم الرعاية والدعم اللازمين لمرضى السرطان وأسرهم، ودورها في نشر الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية والكشف المبكر عن السرطان.

من جهته، قال عوض سالم الساعدي إن الجمعية فخورة بما حققته لخدمة المجتمع من إنجازات، وفوزها بجائزتين كبيرتين، جائزة «اتصالات» لخدمة المجتمع على مستوى الدولة، وجائزة أفضل جمعية ذات نفع عام في إمارة أبوظبي، لافتاً إلى أن هاتين الجائزتين شهادتا استحقاق على ما قدمته الجمعية من جهد وتفانٍ وإخلاص في تحقيق رسالتها الإنسانية النبيلة.

وأضاف: «إن الجمعية تواصل رفع راية العطاء الخيري والإنساني، من أجل توسيع دائرة الأمل والتفاؤل، وتحقيق أهدافها في خدمة مرضى السرطان».

وشكر الساعدي كلاً من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، والدكتور سالم بن ركاض العامري على قيادته الناجحة ودعمه المتواصل والمستمر، إضافة إلى جهود فريق العمل المتميز والمتطوعين في كل الفروع من أجل خدمة مصابي السرطان وذويهم، كما توجه بالشكر والثناء للجهات الداعمة والمتبرعين الكرام الذين هم شركاء في النجاح الدائم.

وتعهد المدير التنفيذي للجمعية بمواصلة رفع راية العطاء الخيري والإنساني، من أجل توسيع دائرة الأمل وتحقيق أهداف الجمعية في خدمة مرضى السرطان، داعياً أفراد المجتمع والشخصيات من الجهات كافة إلى الانضمام والانتساب للجمعية.