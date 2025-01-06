انطلقت الدورة الـ25 من مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم لعام 2025، التي تنظمها جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم التابعة لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث بدأت التصفيات في أجواء مفعمة بالإيمان والتنافس، بمشاركة نخبة من حَفَظة كتاب الله من الذكور والإناث من مختلف الجنسيات والفئات العمرية، تحت إشراف لجنة تحكيم متخصصة.

وقال مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي رئيس مجلس أمناء جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم، أحمد درويش المهيري: «إن تزامن انطلاق مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم مع يوم انطلاق مبادرة (شكراً الشيخة هند)، يجعلنا نستذكر، بكل فخر واعتزاز، الجهود العظيمة التي تبذلها سموها في دعم حفظة كتاب الله الكريم وتعزيز قيم الإسلام السمحة، ومدى ارتباط سموها الوثيق بخدمة القرآن الكريم، وتشجيع الأجيال على حفظه وتدبّره، حيث كانت سموها ولاتزال راعية لكل ما يرتقي بحفظة كتاب الله الكريم».

وأضاف: «لطالما كانت سمو الشيخة هند رمزاً للعطاء والبذل في سبيل رفعة كتاب الله، ومبادراتها السخية مصدر إلهام وحافز للمشاركين والمجتمع بأسره، ونشهد أثر هذا الدعم من خلال الأداء المميز للمشاركين الذين أعدوا أنفسهم بجدية وإخلاص لهذه المنافسة الكريمة».

وأشار رئيس لجنة تحكيم مسابقة الشيخة هند بنت مكتوم للقرآن الكريم، إبراهيم جاسم المنصوري، إلى أن لجنة التحكيم تعمل وفق معايير دقيقة وشاملة لضمان التقييم العادل لجميع المشاركين، موضحاً أن مستويات الأداء التي شهدها اليوم الأول تعكس الجهود الكبيرة التي بذلها المتسابقون استعداداً لهذه المنافسة، وأن المسابقة ستشهد في يومها الثاني تحديات أكبر بين المشاركين الذين يستعدون لإبراز قدراتهم في حفظ كتاب الله أمام لجان التحكيم، وذلك في مبنى جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم للذكور، وجمعية النهضة النسائية للإناث.

وشهد اليوم الأول منافسة قوية بين المتسابقين الذين يمثلون جهات ترشيح مختلفة، إذ شارك في فئة الذكور المتسابق محمد صابر عبدالشفيع محمد أبوالعز من مصر في الفرع «الخامس من النهاية»، ممثلاً الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، إلى جانب مشاركة سيف علي عمر عبدالله سالم ومحمد طارق عبدالله هلابي الحضرمي من الإمارات في فرعَي «السادس من النهاية» و«الثالث من النهاية»، كما شارك محمد جابر أحمد شكيل محمد بدرالدين من بنغلاديش في الفرع الأول، مرشحاً عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في العين.

أما في فئة الإناث، فقد شاركت آمنة علي أحمد علي الحمادي في فرع «الثالث من النهاية»، مرشحة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي، إلى جانب خلود محمد زهير الباشا من سورية، وتمثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف فرع الفجيرة، كما شاركت المتسابقة آمنة سيف الإسلام أحمد بابكر من السودان في فرع «الأول»، مرشحة عن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي.