«إسلامية دبي» تختتم الدورة المكثّفة الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم

اختتمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات الدورة المكثّفة الشتوية لتحفيظ القرآن الكريم، التي انطلقت من 15 إلى 26 ديسمبر 2024، بمشاركة 711 طالباً وطالبة خلال إجازة الطلاب المدرسية، في إطار سعيها إلى استثمار أوقات الإجازة، بما يرسّخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الأجيال.

وقد خُصصت للدورة 25 حلقة للذكور شارك فيها 250 طالباً تحت إشراف 25 معلماً وستة موجهين، وضمّت دورة الإناث 41 حلقة شاركت فيها 461 طالبة بإشراف 41 معلمة و12 موجهة. وتميّزت الدورة بإقامة حلقات الإجازات بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وتعليم أحكام التجويد، لغرس حب القرآن في نفوس المشاركين، وتعزيز ارتباطهم به.

وأُقيمت الحلقات بمناطق ديرة، وبر دبي، وحتا، من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحاً حتى 12 ظهراً، وسط إقبال كبير من الطلاب والطالبات وأسرهم، ما يعكس نجاح المبادرة في تلبية تطلعات المجتمع.

وأكد تنفيذي شؤون رياض القرآن والمسابقات بالدائرة، عبدالله أبوبكر باصلعة، أن الدورة الشتوية جاءت استجابة لرسالة الدائرة في إعداد جيل متمسك بالقرآن الكريم وقيمه، مستثمراً الإجازة المدرسية في ما يعزز هويته الدينية والوطنية، وأشاد بالإقبال الواسع، مشيراً إلى أن هذه البرامج تُسهم في نشر الوعي الديني وغرس القيم النبيلة.

. «الدائرة» تستثمر أوقات الإجازة في ترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية لدى الطلبة.