«أم ثامر» تحتاج إلى 20.5 ألف درهم لتجديد «التأمين الصحي»

أُصيبت (أم ثامر - سورية - 62 عاماً) بفشل كلوي منذ 15 عاماً، وخضعت للغسيل الكلوي لمدة خمس سنوات، ثم أجرت عملية زراعة كلى منذ تسعة أعوام، والآن تحتاج إلى أدوية شهرية، حسبما أفاد مستشفى توام في العين، حتى لا تنتكس وتُصاب بفشل كلوي مرة أخرى، وتناشد أهل الخير مساعدتها في تجديد التأمين الصحي بمبلغ 20 ألفاً و500 درهم.

وتروي المريضة (أم ثامر) قصتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «أنا سيدة في الستينات من عمري، وقبل 15 عاماً أصبت بفشل كلوي، وعانيت بشكل كبير، ودخلت المستشفى وخضعت للغسيل الكلوي طوال خمس سنوات، نظراً إلى سوء حالتي الصحية، ونصحني الأطباء بزراعة كلى، والحمد لله أجريت العملية بنجاح منذ تسع سنوات».

وأضافت: «أقرّ الأطباء في مستشفى توام بالعين حاجتي إلى أدوية شهرية، لكن إمكاناتي المالية متواضعة ولا تسمح بتحمل تكاليف العلاج، كما أن بطاقة التأمين الصحي منتهية ولا أستطيع تجديدها، لأن الشروط تقتضي التجديد لكل أفراد الأسرة بكُلفة 20 ألفاً و500 درهم، وهذا المبلغ يفوق إمكانات قدراتنا المالية، ولا أعرف طريقة لتدبير المبلغ».

وأضافت: «زوجي فقد راتبه الشهري بعدما تم إنهاء خدماته منذ فترة، وليس لنا أي دخل آخر إلا من خلال ابني الذي يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص براتب متواضع يغطي بالكاد مصروفات المعيشة».

وتابعت: «تعيش أسرتي حالياً على المساعدات الإنسانية من بعض المعارف، كما أنني أقوم ببعض الأعمال المنزلية البسيطة لكي نستطيع مواجهة ظروف الحياة».

وأشارت إلى أن أسرتها تتكوّن من ستة أبناء وزوجها، وحاولت كثيراً الحصول على مساعدة من الجمعيات الخيرية لكنها لم توفق حتى الآن، وأوضحت أنها لم تعد تعرف ما العمل وكيف تدبر المبلغ المطلوب لتجديد بطاقات الضمان الصحي، خصوصاً بعدما أصبحت في حاجة ماسة إلى الحصول على الأدوية الشهرية، لذا تناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تجديد بطاقات التأمين الصحي.

«أم ثامر»:

. أسرتي تعيش على المساعدات الإنسانية، وأقوم بأعمال منزلية بسيطة لنستطيع مواجهة ظروف الحياة.