«زايد العليا لأصحاب الهمم» تخدم 28 ألف مستفيد

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم أنها ستواصل مسيرتها في تقديم أرقى خدمات الرعاية والتأهيل لذوي الهمم على مستوى إمارة أبوظبي، ولفتت إلى أنها تخدم حالياً 28 ألف مستفيد، منهم 1700 صاحب همة ملتحقون بمراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها على مستوى الإمارة.

وقالت المؤسسة في تقرير لها بمناسبة «اليوم العالمي لذوي الإعاقة»، الذي يوافق الثالث من ديسمبر من كل عام، إنها تمكنت بفضل دعم القيادة الرشيدة من تحقيق نجاحات لافتة على المستويات كافة، من خلال الخطوات الاستباقية والمبادرات التي أطلقتها سعياً لدمج وتمكين منتسبيها في كل جوانب الحياة العامة.

وأضافت المؤسسة أنها عملت خلال عام 2024 على إطلاق وتنفيذ سلسلة من المبادرات والمشروعات وتطوير خدماتها، واستمرت مسيرتها وجهودها بمتابعة وإشراف سموّ الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بالتوسع في الخدمات التي تقدمها في جميع مراكزها، والعمل على تطويرها وتجهيزها بأحدث الأجهزة العلمية المتخصصة، من خلال استثمار التقدم التكنولوجي العالمي بمجالات الذكاء الاصطناعي، كما توسعت في إبرام شراكات استراتيجية، وتعاونت مع جهات ومؤسسات عربية ودولية وكيانات عالمية لتحقيق مصلحة منتسبيها.

وقال الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، إن المؤسسة ستواصل البناء على هذا النجاح، وإطلاق المزيد من البرامج المبتكرة المصممة لتعزيز قدرات منتسبيها، وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وتحقيق السعادة لهم ولأسرهم، مع الالتزام بتقديم خدمات رعاية وتأهيل بمعايير عالمية، إضافة إلى فرص العمل والاندماج الاجتماعي، لضمان أن يتمكن كل فرد من أصحاب الهمم من المشاركة بشكل كامل ومتساوٍ في جميع جوانب المجتمع الإماراتي.

عبدالله الحميدان:

. إطلاق المزيد من البرامج المبتكرة لتعزيز قدرات المنتسبين وثقتهم بأنفسهم، وتحقيق السعادة لهم ولأسرهم.