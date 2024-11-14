«السعادة الوظيفية» يستعرض الخدمات والمزايا لموظفي شرطة دبي

افتتحت شرطة دبي معرض «السعادة الوظيفية» الذي تنظمه الإدارة العامة للموارد البشرية بنادي ضباط الشرطة، وذلك بهدف استعراض الخدمات والمزايا التي تقدمها شرطة دبي لموظفيها وقنوات الحصول عليها.

وأكد مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، اللواء أحمد محمد رفيع، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق السعادة للموظفين ليستطيعوا تحقيق السعادة للمجتمع، وأهمية توفير بيئة عمل تُشجع على الإبداع والابتكار، مشيراً إلى أن الاهتمام بسعادة الموظفين وجودة حياتهم، هو نتاج رؤية استراتيجية مستدامة تهدف إلى خلق بيئة عمل مثالية ومحفزة، تنعكس إيجاباً على أداء الموظفين، وتؤثر بشكل مباشر في جودة حياتهم الشخصية.

وقال اللواء رفيع: «عملت القيادة العامة لشرطة دبي على توفير السعادة الوظيفية وبيئة عمل تحفيزية تستند إلى أفضل الممارسات العالمية، وتوفر للموظفين كل ما يحتاجون إليه من دعم ورعاية، سواء في الجوانب الصحية أو السكنية أو التعليمية أو المادية، وإن هذه الجهود لا تنعكس فقط على مستوى الأداء الفردي، بل تسهم أيضاً في تعزيز الولاء المؤسسي وبناء فرق عمل متكاملة قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق الأهداف».

وأضاف: «ندرك في شرطة دبي أن سعادة الموظف هي مفتاح نجاحنا، وأن لكل موظف دوراً حيوياً في الحفاظ على أمن وأمان مجتمعنا».

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة للموارد البشرية، اللواء الدكتور صالح عبدالله مراد، حرص القيادة العامة لشرطة دبي على تحقيق السعادة لموظفيها من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في بيئة العمل الداخلية للقوة.

وأشار اللواء مراد إلى أن شرطة دبي، بتوجيهات القائد العام لشرطة دبي الفريق عبدالله خليفة المري، تتطلع دائماً إلى الريادة والتميز في شتى المجالات، وتعمل دائماً على تعزيز جودة بيئة العمل للموظفين.