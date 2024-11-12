إطلاق حملة مجتمعية لمعالجة الخلافات الأسرية تحت مظلة «أسرة واحدة»

أطلقت هيئة الرعاية الأسرية حملة مجتمعية توعوية تحت مظلة مبادرة «أسرة واحدة»، التي تضم جميع جهود المبادرات المجتمعية التابعة للهيئة، بهدف تعزيز مشاركة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي، من خلال سلسلة من الأنشطة المجتمعية التي تهدف إلى معالجة التحديات الاجتماعية البارزة، مثل الخلافات الأسرية، والتحديات الشخصية، والتنمّر، وذلك لتعزيز روح الوحدة والترابط داخل المجتمع.

وتستهل الحملة فعالياتها في منطقة الظفرة، تليها مدينة العين ومدينة أبوظبي، ما يتيح لأفراد المجتمع في تلك المناطق الفرصة للتفاعل مع الهيئة والاستفادة من خدماتها المقدمة لهم، إيماناً بأن استقرار الأسرة النفسي والاجتماعي يمكّن أفرادها من مواجهة التحديات المجتمعية بوعي ومرونة وإيجابية.

وقالت المدير العام لهيئة الرعاية الأسرية، سلامة العميمي: «انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، وإيماننا الراسخ بأن الأسرة المتماسكة هي أساس بناء مجتمع متين ومترابط، تدعم هذه الحملة المجتمعية جهودنا المساهِمة في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة».

وأضافت: «نقدم الدعم النفسي والاجتماعي للأسر لتمكينهم من تخطي تحديات الحياة بمرونة وإيجابية من خلال إتاحة المصادر المتنوعة، وتقديم الجلسات الاستشارية، والحملات المجتمعية التي ندعم من خلالها الأسر في جميع مناطق الإمارة، ونعزز تكيفهم وقدرتهم على إدارة شؤونهم اليومية».