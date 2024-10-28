12 ألف درهم تحرم «خالد وفهد» من مواصلة الدراسة

تواجه أسرة «أبوخالد» (يمني) ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم مقدرة الأب على دفع متأخرات الرسوم الدراسية لابنيه «خالد وفهد»، واستكمال مشوارهما التعليمي لهذا العام، إذ لم يستطع الأب تدبير قيمة الرسوم الدراسية المتأخرة لابنيه، والتي بلغت 12 ألف درهم، بسبب وضعه المادي السيئ، وتراكم الديون على عاتقه. وناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، حتى يتمكن ابناه من مواصلة دراستهما، وعدم بقائهما في المنزل.

وقال «أبوخالد» لـ«الإمارات اليوم»، إن «حالتهم المالية ساءت جداً منذ عام ونصف العام، بسبب تدهور وضعه المادي، بعد أن قامت الشركة التي يعمل بها بتخفيض رواتب العاملين، وأثر ذلك في وضعه المادي واستقرار الأسرة، ما أدى إلى تراكم الديون على عاتقه، ومنعه أيضاً من دفع متأخرات الرسوم الدراسية لابنيه (خالد وفهد) واستكمال دراستهما للعام الجاري».

وأضاف الأب «لدي ثلاثة أبناء، أكبرهم (خالد) الذي يدرس في الصف الرابع، و(فهد) يدرس في الصف الثاني في إحدى المدارس الخاصة بعجمان، ومنذ عام ونصف العام بدأت أوضاعي المالية في تدهور، لكنهما استمرا في الدراسة حتى نهاية العام الدراسي، وحالياً عليهما متأخرات رسوم دراسية من العام الدراسي السابق، وتبلغ 12 ألف درهم، تطالب المدرسة بسدادها كي يستمرا في الدراسة».

وتابع «أنا المعيل الوحيد لأسرتي التي تتكوّن من خمسة أفراد، إضافة إلى إعالتي لأبي وأمي واثنين من إخوتي، وكان وضعي المادي جيداً، ولكن بعد أن خفضت الشركة التي أعمل بها رواتبنا، تراكمت على الديون والالتزامات المالية، وعجزت عن تسديد كامل الرسوم الدراسية لابنيّ (خالد وفهد)».

وناشد الأب أصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون والمساعدة حتى يتمكن من تسديد متأخرات الرسوم الدراسية لـ(خالد وفهد)، والتي بلغت 12 ألف درهم.