21 ألف درهم تحرم «ياسر» و«عبدالله» مواصلة الدراسة

يواجه والد «ياسر» و«عبدالله» ظروفاً مالية صعبة حالت دون دفعه الرسوم الدراسية لهما، ما سيمنعهما من الاستمرار في دراستهما خلال العام الدراسي الجديد، بعد أن عجز عن تدبير الرسوم الدراسية، وتطالبه إدارة مدرستهما بسداد 21 ألف درهم. ويناشد الأب أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، حتى يتمكن ابناه من مواصلة دراستهما بدلاً من الجلوس في المنزل.

وقال «أبوياسر» لـ«الإمارات اليوم»، إن حالته المالية ساءت جداً منذ سنوات عدة، بعد أن قامت الشركة التي يعمل لديها بتخفيض رواتب جميع العاملين، فأثر ذلك في الوضع المادي لأسرته، لأنه المعيل الوحيد، وأدى ذلك إلى تراكم الديون على عاتقه، ولم يستطع دفع الرسوم الدراسية لابنيه «ياسر» و«عبدالله»، «الأمر الذي سيحرمهما مواصلة الدراسة للعام الجديد كبقية أقرانهما».

وأضاف الأب: «لدي خمسة أبناء أكبرهم (ياسر) في الصف السابع، و(عبدالله) في الصف الخامس، وكنت سابقاً أدفع لهما بشكل مستمر دون انقطاع، لكن في الفترة الحالية أواجه صعوبة كبيرة جداً في دفع رسومهما الدراسية البالغة 21 ألف درهم، ومازالت إدارة المدرسة تطالبني بدفع الرسوم، وإلا فسيتم حرمانهما الاستمرار في دراستهما للعام الجديد».

وأكمل: «(ياسر) و(عبدالله) يدرسان في إحدى المدارس الخاصة في عجمان، لكنهما حالياً لا يستطيعان إكمال مشوارهما التعليمي للعام الجديد، بسبب عجزي عن دفع الرسوم، وأخشى أن تضيع عليهما السنة الدراسية».

وأضاف: «ليس من السهل على الأب رؤية أبنائه محرومين من أبسط حقوقهم وهو التعليم، ولا ذنب لهم في ذلك، لكن لتردّي وضعي المالي والظروف الصعبة التي أمر بها، سيُجبران على الجلوس في المنزل، والحسرة تؤلمني عليهما، لعدم ذهابهما إلى المدرسة».

وقال الأب: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي، وكنت أتقاضى 10 آلاف درهم، تم تخفيضها إلى 6824 درهماً، وأسرتي تتكون من سبعة أفراد، وليس لدينا أي مصدر آخر للدخل، أدفع جزءاً من راتبي للأقساط البنكية، وما تبقى منه بالكاد يلبي متطلبات المأكل والمشرب، وطرقت أبواب جهات عدة لمساعدتي في دفع جزء من تكاليف الرسوم الدراسية لأبنائي، ومازلت أنتظرهم لمد يد العون».

وناشد الأب أصحاب القلوب الرحيمة تقديم المساعدة لـ«ياسر» و«عبدالله» من خلال دفع الرسوم الدراسية لهما.

• إدارة المدرسة طالبت الأب بدفع رسوم ابنيه، ليتسنّى لهما الاستمرار في الدراسة خلال العام الجديد.