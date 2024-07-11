«أبوليث» يعجز عن سداد 82.2 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز «أبوليث - أردني» عن سداد 82 ألفاً و258 درهماً متأخرات إيجارية لمدة عامين، والتي حالت ظروفه المالية والصحية الصعبة عن سداد ولو جزءاً بسيطاً منها، وقد أصبح مهدداً بدخول السجن بعد رفع صاحب المنزل قضية إيجارية ضده.

وفقد (أبوليث) عمله منذ أربعة أعوام، حيث كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب شهري 10 آلاف درهم، ولكن بسبب إصابته بجلطة، وكبر سنه وعدم قدرته على العمل تم إنهاء خدماته، ومنذ ذلك الوقت أصبح من دون أي مصدر دخل، وبدأت المشكلات والديون تتراكم عليه.

وقالت زوجة (أبوليث) لـ«الإمارات اليوم»، «ساءت حالتنا المالية جداً بعد أن أصبح زوجي عاطلاً عن العمل منذ أربعة سنوات بسبب إصابته بجلطة، على خلاف وضعنا السابق المستقر، ما اضطرنا لإخلاء المنزل الذي كنا نقطن فيه بسبب عجزنا عن دفع الإيجار».

وتابعت «بحثت أنا وزوجي عن مكان نعيش فيه، فوجدنا شقة صغيرة بالقرب من أحد أصدقائنا واستقرت أمورنا قليلاً، ولكن منذ عامين بدأت المشكلات المالية بالظهور مرة أخرى».

وأضافت «وضعنا المالي ساء في الفترة الأخيرة بشكلٍ كبير، لاسيما بعد أن نفذت المدخرات التي استطعنا أن نصمد بفضلها لعامين، وأصيب زوجي بارتفاع في السكر والضغط والكوليسترول، ما استدعى ضرورة علاجه في إحدى العيادات الخاصة بعجمان وزادت تكاليف العلاج من عجزنا عن سداد المطالبات الإيجارية المتأخرة».

وتابعت: «تبلغ المتأخرات الإيجارية اليوم 82 ألفاً و258 درهماً، وأصبح زوجي مهدداً بالسجن في حال عدم سداد المبلغ، ولا نعرف كيفية الخروج من هذا المأزق الكبير».

وقالت «لدينا أسرة مكونة من أربعة أفراد، وزوجي هو المعيل الوحيد لنا وهو من دون عمل، ونعتمد على بعض المساعدات التي يقدمها لنا أحد الأصدقاء والتي بالكاد تلبي متطلبات حياتنا من مأكل ومشرب، ولا يمكننا تدبير أي مبالغ إضافية بسبب سوء وضعنا المالي».

وأضافت «في السنوات الماضية بذلنا أنا وزوجي محاولات حثيثة في البحث عن عمل، أو الحصول على مساعدة من الأهل والأصدقاء لنتمكن من سداد مبلغ الإيجار المتراكم علينا، ولكن دون جدوى».

وتناشد (أم ليث) أصحاب القلوب الرحيمة المساعدة على تدبير 82 ألفاً و258 درهماً قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة على زوجها لإنقاذه من دخول السجن.

. «أبوليث» يعاني ارتفاع السكري والضغط والكوليسترول.. ومن دون عمل منذ 4 سنوات.