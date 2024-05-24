«كمال» يحتاج 634 ألف درهم لتسديد فاتورة علاجه من الحروق

أصيب (كمال - 33 عاماً) بحروق بليغة في جميع أنحاء جسده، من الدرجتين الثانية والثالثة، نتيجة تعرضه لحادث مروري أدى لاحتراق مركبته وهو بداخلها، لكن على الفور تم نقله إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، لتلقي العلاجات اللازمة، حيث بقي في المستشفى أكثر من شهرين، حتى تحسنت حالته الصحية.

وترتب على ذلك فاتورة علاجية بلغت قيمتها أكثر من 634 ألف درهم، غير أن المريض ليس لديه تأمين صحي، ووضعه المادي صعب جداً، ما يجعله عاجزاً عن سداد الفاتورة، لذا يناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة الفاتورة. وأفاد تقرير طبي صادر عن المستشفى، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن «المريض (كمال - هندي - 33 عاماً) حضر إلى المستشفى مصاباً بحروق شديدة من الدرجتين الثانية والثالثة، ويحتاج إلى أدوية جلدية ومسكنات ومستلزمات طبية لترميم الجلد قبل إجراء عملية تجميل، بأسرع وقت ممكن».

ووفقاً للتقرير، فإن «المريض تلقى العلاجات اللازمة، وأجريت له العملية، ومكث في المستشفى مدة شهرين تحت الملاحظة الطبية، حتى تحسنت حالته، وترتبت عليه فاتورة علاجية بلغت قيمتها 634 ألفاً و204 دراهم، لكن حالة المريض المادية لا تسمح له بسداد قيمة الفاتورة في المستشفى».

وروى صديق المريض (كمال)، لـ«الإمارات اليوم»، قصة معاناة صديقه، قائلاً إن «(كمال) كان يعمل في أحد المطاعم منذ ثلاث سنوات، براتب شهري قدره 1000 درهم، ومنذ أربعة أشهر تقريباً تعرض لحادث مروري أدى إلى انفجار مركبته، وإصابته بحروق شديدة في مختلف أنحاء جسده».

وأضاف: «على الفور تم نقل (كمال) إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، حيث تم إجراء الفحوص اللازمة والتحاليل المستعجلة، ومكث في المستشفى أكثر من شهرين يتلقى العلاج»

وتابع صديق المريض أن «(كمال) احتاج إلى أدوية ومسكنات لتخفيف حدة الألم، إلى جانب مراهم مختلفة لتبريد الجلد، كما احتاج إلى مستلزمات وأدوات طبية لتنظيف الجروح، وإزالة الجلد الميت والأنسجة المصابة التي تعرضت للحروق، فضلاً عن أنه تم إجراء عملية تجميل له لترميم أماكن الحروق»، مشيراً إلى أن كلفة علاج (كمال) النهائية بلغت 634 ألفاً و204 دراهم.

وأكد أن صديقه ليس لديه تأمين صحي، ولا يستطيع دفع قيمة الفاتورة للمستشفى، لذا يناشد أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مد يد العون له ومساعدته في تسديد الفاتورة.