«ليلى» من أصحاب الهمم وتحتاج إلى علاج بـ 46.9 ألف درهم

تعاني (ليلى - 29 عاماً) التهاباً حاداً في الجهاز التنفسي بسبب مرض الربو، وتحتاج إلى 46 ألفاً و903 دراهم للعلاج الذي يتضمن أدوية وجهازاً للتنفس وكرسياً متحركاً، لأنها من أصحاب الهمم، بحسب مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية بأبوظبي، ولا تسمح ظروف أسرتها المادية بتدبير كلفة الأدوية والمستلزمات التي تحتاج إليها.

ويروي والد «ليلى» قصة معاناة ابنته مع المرض، قائلاً: إن «حالتها الصحية تدهورت كثيراً منذ شهر ونصف الشهر، إذ أصيبت ابنتي بضيق مفاجئ في التنفس، ما أدى إلى فقدانها للوعي، وتم نقلها إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في حالة طوارئ، حيث تم إنعاشها وإعطاؤها بعض الدوية للسيطرة على حالتها المتدهورة». وأضاف: «أجرى الطبيب المعالج لابنتي فحوصاً وتحاليل مخبرية أظهرت إصابتها بالتهاب حاد في الجهاز التنفسي بسبب مرض الربو، وأكد ضرورة الإسراع في العلاج وتناول الأدوية الخاصة وإبقائها تحت الملاحظة الطبية للسيطرة على حالتها». وتابع: «ابنتي ترقد في المستشفى منذ شهر ونصف الشهر في حالة صحية حرجة، وتحتاج إلى أدوية وجهاز تنفس خاص في المنزل، إضافة إلى كرسي متحرك بكلفة إجمالية تبلغ 46 ألفاً و903 دراهم، وأنا أعجز تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاجها، لأن ابني الكبير هو المعيل الوحيد لنا ويعمل براتب 6000 درهم، يدفع منه إيجار السكن، وما تبقى من المبلغ يذهب لمصروفات أسرتنا المكونة من 10 أفراد».

ويناشد والد «ليلى» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لابنته ومساعدتها على تدبير تكاليف الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى لإنقاذ حياتها، وللتخفيف من معاناتها والسيطرة على حالتها الصحية التي تتدهور يوماً بعد آخر.