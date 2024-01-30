«أم محمد» تعاني فشل القلب وأمراضاً مزمنة وتحتاج إلى أدوية بـ 20.6 ألف درهم

تعاني المريضة (أم محمد) البالغة من العمر (78 عاماً)، مشكلات صحية في القلب، وأمراضاً مزمنة، أبرزها السكري وارتفاع الضغط والكوليسترول، وتحتاج إلى علاج بكُلفة 20 ألفاً و655 درهماً، بحسب مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، ولا تملك المريضة أي تأمين صحي، كما لا تسمح إمكانات أسرتها المالية بتأمين كُلفة علاجها.

وأظهر التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن المريضة تعاني «ﻓﺷل اﻟﻘﻠب اﻻﺣﺗﻘﺎﻧﻲ» وضيقاً في التنفس، ومرض السكري، وارتفاعاً في الضغط والكوليسترول، وتحتاج إلى أدوية خاصة ومتابعة مستمرة في المستشفى، للسيطرة على حالتها الصحية.

وروى ابن المريضة لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناتها مع المرض، قائلاً: «تعرضت والدتي منذ سنوات إلى مشكلات صحية، استدعت نقلها إلى المستشفى، وأظهرت التحاليل الطبية والأشعة، إصابتها بأمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، وخضعت للعلاج والمتابعة الطبية، وتحسنت حالتها نسبياً، إلا أنها تعرضت لانتكاسة ثانية، فتم نقلها مجدداً إلى المستشفى، حيث تبين من الفحوص أنها مصابة بما يُسمى طبياً «فشل القلب الاحتقاني»، وقرر الطبيب المعالج إبقاءها في المستشفى مدة أسبوع، تحت الملاحظة الطبية إلى أن تحسنت حالتها وخرجت».

وتابع: «وصف الطبيب لوالدتي أدوية تبلغ كُلفتها 20 ألفاً و655 درهماً، لكن ظروفنا المالية الصعبة لا تسمح لنا بتدبير المبلغ، وأخاف أن تنتكس حالتها بشكل أكبر». وأضاف: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من ستة أبناء، إضافة إلى أمي ووالدي، حيث أعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4500 درهم، أدفع منه أقساط قرض بنكي، بينما يذهب المبلغ المتبقي، لتغطية متطلبات حياتنا المعيشية، وأصبحت عاجزاً عن تدبير كُلفة الأدوية».

وناشد ابن المريضة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة، مدّ يد العون له، ومساعدته في تدبير كُلفة الأدوية لوالدته في ظل وضعها الصحي المتردي».

ﻓﺷل اﻟﻘﻠب اﻻﺣﺗﻘﺎﻧﻲ

عندما يضخ القلب الدم بكفاءة أقل من المعتاد، وتتأثر وظيفة الكلى، ويزيد احتباس الماء في الجسم، تسمى هذه الحالة «فشل القلب الاحتقاني».

ولأسباب مختلفة، ينتقل الدم عبر الجسم والقلب بمعدل أبطأ، ما يتسبب في ثخانة غرف القلب كاستجابة لذلك، ويؤدي إلى إضعاف عضلة القلب.