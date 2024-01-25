«أمل» تعاني مرضاً نفسياً وتحتاج إلى أدوية بـ 4 آلاف درهم

تعاني الشابة (أمل) البالغة من العمر (24 عاماً)، المرض النفسي «الفصام»، وتحتاج إلى أدوية خاصة، تبلغ كُلفتها أربعة آلاف و27 درهماً لمدة عام، ولا تسمح ظروف أسرتها بتدبير كُلفة أدويتها، بعد أن خسر الأب مشروعه التجاري منذ سنوات، وأصبحت الأسرة تعتاش على المساعدات.

وأظهر التقرير الطبي الصادر من مستشفى العين، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، أن «المريضة أمل دخلت قسم الطوارئ في المستشفى، وتعاني نوبة غضب وصراخ حاد، وبعد معاينة حالتها تم نقلها إلى قسم الصحة النفسية، لتلقي العلاج اللازم».

وروت والدة أمل قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «لاحظنا التغيير السلوكي على أمل عندما كان عمرها 10 سنوات، حيث أصبحت تتصرف بعدوانية، وتبكي باستمرار، فنقلناها إلى إحدى العيادات في السودان، فأخبرنا الطبيب المعالج أن ابنتي تعاني مرضاً يسمى (الفصام)، وتحتاج إلى أدوية، للسيطرة على وضعها».

وأضافت: «حرصنا على أن تتناول ابنتي علاجها بشكل مستمر، وتحسن سلوكها مع مرور الوقت، وأصبحت شبه سليمة كبقية قريناتها من الأطفال».

وتابعت: «أصيبت أمل عندما بلغت 24 عاماً، باضطراب سلوكي، وأصبحت تعاني نوبات حزن وغضب، حتى أصبحنا غير قادرين على السيطرة عليها، واضظررنا لنقلها إلى قسم الطوارئ في مستشفى العين، حيث خضعت للفحوص الطبية، وأظهرت أنها بصحة جيدة، ولا تعاني أي مشكلات صحية على المستوى الجسدي، لكنها تعاني مرضاً نفسياً يسمى الفصام».

وقالت الأم: «حالة أمل تدهورت بعد أن خسر والدها مشروعه التجاري، وتراكمت عليه الديون، وتم سجنه لأشهر عدة، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بحالة من الاكتئاب الحاد ونوبات غضب، وبالتالي مرض الفصام، وتحتاج حالياً إلى علاج ومتابعة وأدوية خاصة لمدة عام تبلغ كُلفتها أربعة آلاف و27 درهماً».

وأضافت: «وضعنا المادي سيئ جداً، ولا نستطيع توفير كُلف العلاج لابنتي، لأن والدها عاطل عن العمل منذ سنوات عدة، ولدينا أسرة تتكون مني وزوجي وأربعة أفراد، ولا يوجد لدينا أي مصدر للدخل، سوى بعض المساعدة المالية التي تقدمها لي أختي، وبالكاد توفر لنا المأكل والملبس».

وناشدت أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون لها ومساعدتها على تدبير المبلغ المطلوب، لشراء الأدوية لابنتها التي تتدهور حالتها الصحية يوماً بعد آخر.

اضطراب عقلي

يعد الفصام اضطراباً عقلياً شديداً، يفسر فيه الأشخاص الواقع بشكل غير طبيعي. وقد ينتج عن الإصابة بالانفصام في الشخصية، مجموعة من الهلوسات والأوهام والاضطراب البالغ في التفكير والسلوك، وهو ما يعرقل أداء الوظائف اليومية، ويمكن أن يسبب الإعاقة.

يحتاج المصابون بالفصام إلى علاج مدى الحياة، ويمكن للعلاج المبكر أن يساعد في السيطرة على المرض قبل ظهور الأعراض الخطرة، وتحسين المظهر على المدى الطويل.