26 ألف درهم تحرم 3 أشقاء مواصلة مشوارهم الدراسي

يواجه (أبومجيد) ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على سداد المتأخرات الدراسية لأبنائه الثلاثة، بعد أن رفضت إدارة المدرسة مواصلة تعليمهم للفصل الدراسي المقبل، بسبب تراكم المتأخرات الدراسية التي بلغت 26 ألفاً و75 درهماً.

ويناشد (أبومجيد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته ومد يد العون له لسداد الرسوم الدراسية حتى لا يتوقف أبناؤه عن استكمال مشوارهم الدراسي.

وروى (أبومجيد)، لـ«الإمارات اليوم»، أنه عمل في قطاعات خاصة في مدينة العين براتب 8000 درهم، وتمكن من تحقيق حياة مستقرة لأفراد أسرته المكونة من زوجة (ربة منزل)، وأربعة أبناء، ولم يكن يشكو أي عراقيل أو صعوبات مادية ومعيشية خلال السنوات الماضية.

وتابع أنه في أكتوبر من العام الماضي، أثناء فترة عمله الصباحية، شعر بآلام في منطقة الصدر، وضيق في التنفس، وتوجه لأقرب مركز صحي، وعند إجراء الفحوص والتحاليل تم إعطاؤه أدوية وعقاقير طبية بسبب وضعة الصحي السيئ، وتم نقلة إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل، بينت نتائج الفحوص أنه مصاب بجلطة في القلب، ومكث في المستشفى 25 يوماً في وحدة العناية المركزة حتى تحسنت حالته الصحية وعاد إلى عمله.

وأكمل: «كنت أشعر في بعض الأيام بالتعب وعدم مقدرتي على مواصلة عملي بشكل متواصل، حيث إن طبيعة عملي تتطلب مني الوقوف والحركة ساعات طويلة، وبسبب حالتي الصحية التي أمر بها أخبرت المسؤول في عملي عن عدم قدرتي على أداء العمل بشكل متقن، فقرر إبقائي في العمل نفسه، ولكن مع تقليص الراتب ليصل إلى 5000 درهم».

وتابع: «تعثر وضعي المادي، وأصبح راتبي الشهري لا يكاد يغطي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من المسكن والطعام، لأقف اليوم عاجزاً عن سداد جزء ولو بسيطاً من الرسوم الدراسية المتراكمة على أبنائي الثلاثة، إذ إنهم في مراحل تعليمية مختلفة وجميعهم من الطلبة المتفوقين».

وأضاف (أبومجيد)، أنه حاول البحث عن وظيفة جديدة تساعده على إعادة التوازن والاستقرار للأسرة، لكن كل جهوده باءت بالفشل، وبدأ يقترض من الأهل والأصدقاء المقربين مبالغ بسيطة حتى يسدد جزءاً بسيطاً من الرسوم الدراسية، وتسهم إحدى الجمعيات الخيرية في مد يد العون له لتوفير الغذاء.

وأفاد بأن إدارة المدرسة بدأت تطالبه بسداد المبلغ المتبقي من الرسوم الدراسية على أبنائه حتى يتمكنوا من مواصلة تعليمهم الدراسي، لافتاً إلى أنه شرح لإدارة المدرسة وضعه في الوقت الحالي لكن دون جدوى.

• جمعية خيرية تساعد أسرة «أبومجيد» على توفير الطعام.. وظروفه المادية تمنعه من سداد الرسوم الدراسية لأبنائه.