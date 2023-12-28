450 ألف درهم كلفة قضية مالية على «أبوسالم»

تعرض «أبوسالم» البالغ من العمر 48 عاماً لخسارة في مشروعه التجاري قبل عامين، وأصبح مطالباً بسداد مبلغ القضية المالية المترتبة عليه بقيمة 450 ألف درهم.

وأجرت محاكم دبي متمثلة في محاكم الخير تسوية في مبلغ القضية المالية، وتم خفضه من مليونين و450 ألف درهم إلى 450 ألف درهم.

ويروي «أبوسالم» قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أحلم بأن أكون من رواد الأعمال، حيث قمت في عام 2002 بتأسيس مشروعي الخاص وهو عبارة عن مطعم مع أحد الأشخاص، وكنت شريكاً بنسبة 25%، وسارت الأمور في المشروع حسب الخطة من النجاح والنمو والأرباح لمدة 15 عاماً، وحققنا نجاحاً جيداً، إلا أن الظروف ساءت تدريجياً، وأصبحت غير قادر على الوفاء بالالتزامات المالية البنكية وتحولت الشركة من الربحية إلى الخسارة».

وأضاف: «حصلت على قرض من أحد البنوك بقيمة مليونين و450 ألف درهم، وخصصت جزءاً منه لبناء منزل، فيما ذهب القسم الآخر منه لدعم مشروعي التجاري».

وأضاف: «واصلت سداد أقساط القرض بشكل منتظم ولم تواجهني أية إشكالية، لكنني تعرضت لظروف قاسية قبل أربعة أعوام تمثلت في خسارتي لمشروعي التجاري وتوقفت عن السداد، ما أدى إلى تراكم الفوائد ليصل المبلغ المطلوب سداده للبنك إلى مليونين و450 ألف درهم، وحاولت مع البنك تخفيض مبلغ الفوائد وشرحت له ما حدث لي من خسارة وظروف صعبة، لكن دون جدوى».

وأضاف: «بدأت ظروفي تسوء أكثر فأكثر حيث توقفت عن استكمال بناء المنزل وأصبحت من دون دخل مادي، علماً بأنني المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وخمسة أطفال».

وأكمل: «إن محاكم دبي متمثله في محاكم الخير أجرت تسوية في مبلغ القضية وتم تخفيضه إلى مبلغ 450 ألف درهم، لكنني غير قادر على تدبير المبلغ في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها».

ويناشد «أبوسالم» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له ومساعدته على تدبير مبلغ القضية المالية المترتبة عليه».

• صاحب القضية هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وخمسة أطفال.