«أم محمد» تحتاج إلى علاج بـ 30.5 ألف درهم

تعاني «أم محمد»، البالغة من العمر 51 عاماً، التهاب الكبد الوبائي «B» الذي يهدد حياتها منذ سنوات عدة، وقد تزايدت مضاعفات المرض، ما انعكس سلباً على حالتها الصحية وسبب لها أمراضاً مزمنة، منها ارتفاع الضغط، وهشاشة العظام، وهي تحتاج حالياً إلى أدوية خاصة للعلاج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي بكلفة 30 ألفاً و576 درهماً، لمدة عام واحد، ولا تسمح إمكانات زوجها المالية الذي يمر بظروف مالية صعبة بتدبير كلفة الأدوية التي تحتاجها.

وروت «أم محمد» قصة معاناتها مع المرض، قائلة: «إن حالتي الصحية تدهورت كثيراً منذ سنوات عدة بسبب إصابتي بالتهاب الكبد، والفشل الكلوي، وقد خضعت لعملية زراعة كلية».

وأضافت: «ساءت حالتي بعد زراعة الكلية، حيث شعرت منذ فترة بصداع شديد، أفقدني القدرة على أداء أي عمل، أو التحرك بشكل طبيعي، الأمر الذي استدعى نقلي إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وقد طلب مني الطبيب المعالج إجراء فحوص وتحاليل مخبرية كشفت إصابتي بارتفاع حاد في نسبة السكر، وخلل في عمل البنكرياس، وسكري من النوع الأول».

وتابعت «أم محمد»: «استمرت حالتي الصحية بالتدهور إلى مرحلة خطيرة تهدد حياتي، وبناء على ذلك قرر الطبيب إعطائي الأدوية الخاصة بمرض السكري، وأكد على ضرورة تناولها بشكل مستمر، وواظبت على تناول الأدوية وفق برنامج الطبيب حتى استقرت حالتي الصحية، وضبط نسبة السكر في الجسم، وقد نصحني الطبيب باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر والضغط، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، مع وقت كافٍ للراحة النفسية، كما شدد على ضرورة إجراء الفحوص والتحاليل الطبية بشكل دوري».

وأكملت «أم محمد»: «إن التهاب الكبد المزمن أدى إلى إصابتي بمضاعفات منها ارتفاع الضغط بشكل دائم، وهشاشة في العظام، والتهاب مفاصل، وقد نصحني الطبيب بضرورة تناول الأدوية بشكل منتظم، وفي حال انقطاعي عن تناولها قد تحدث مضاعفات تهدد حياتي بالخطر».

وتابعت: «إن وضعنا المالي لا يسمح بتدبير جزء ولو قليلاً من كلفة الأدوية، حيث يعد زوجي هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وثلاثة أبناء، ويعمل في إحدى الشركات الخاصة براتب 4500 درهم شهرياً، يدفع منه 1800 درهم إيجار السكن، فيما يذهب المبلغ المتبقي لتغطية مصروفات الأسرة المعيشية».

وتناشد المريضة «أم محمد» أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون لها ومساعدتها في تدبير تكاليف أدوية الأمراض المزمنة التي تحتاج إليها في ظل وضعها الصحي المتدهور.

الكبد الوبائي «B»

الكبد الوبائي «B» هو عدوى كبدية خطيرة يسببها فيروس التهاب الكبد من النوع «بي»، وبالنسبة لمعظم المرضى يكون التهاب الكبد قصير المدى، وهو ما يُعرف بمصطلح «التهاب حاد»، ويستمر مدة تقل عن ستة أشهر، بينما بالنسبة لمرضى آخرين تصبح العدوى مزمنة، ما يعني أنها تستمر أكثر من ستة أشهر. وتزيد الإصابة بالتهاب الكبد المزمن «B» من خطر الإصابة بالفشل الكبدي أو سرطان الكبد، أو تشمُّع الكبد، وهو مرض يصيب الكبد بندبات دائمة.

• الزوج هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من زوجة وثلاثة أبناء.