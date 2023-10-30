36 ألف درهم تنهي معاناة «أبوسيف» مع المتأخرات الإيجارية

وجد (أبوسيف) نفسه محاصراً بالديون والالتزامات البنكية، بعد توقفه عن العمل، ما أدى إلى تراكم المتأخرات الإيجارية التي بلغت 36 ألف درهم، وأقام مالك المسكن دعوى قضائية ضده، يطالبه بسداد قيمة المتأخرات الإيجارية بالكامل.

وروى (أبوسيف) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «عملت لأكثر من 30 عاماً في قطاعات مختلفة، وكنت أعيش حياة مستقرة مادياً، ولم أصادف ما يعكر صفو حياتي، لكن ما لم يكن متوقعاً حدث في ديسمبر من عام 2021، إذ تعرضت الشركة التي أعمل فيها لخسارة مالية كبيرة، وأوقفت صرف رواتب موظفيها لمدة ثمانية أشهر، وفي أغسطس من عام 2022 تم تقليص رواتب عدد من العاملين فيها إلى مبلغ 4000 درهم، وأصبح راتبي لا يلبي متطلبات الأسرة الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم».

وأضاف: «حاولت طرق أبواب عدة لتجاوز الأزمة التي أمر بها، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، كما حاولت البحث عن وظيفة إضافية تساعدني في إعادة التوازن من جديد لأفراد أسرتي المكونة من خمسة أبناء وزوجتي، لكن الحظ لم يحالفني، ما أدى إلى تراكم الديون على عاتقي، وأصبحت غير قادر على سداد المتأخرات الإيجارية».

وتابع: «أقام صاحب الشقة التي أقيم فيها دعوى إيجارية، يطالبني فيها بسداد المتأخرات الإيجارية بالكامل، وأصبحت مهدداً بدخول السجن في حال عدم السداد، وقد حاولت شرح وضعي المالي والظروف الصعبة التي أمر بها خلال الفترة الحالية، وأن يراعي مالك المسكن تلك الظروف، لكنه أصرّ على سداد المبلغ بالكامل».

وأكمل (أبوسيف): «لا أعرف حالياً كيف أخرج من هذا المأزق، حيث إنني لا أستطيع الآن سداد أي جزء منه، وأعيش حالة من القلق الشديد على أسرتي من أن تصبح بلا مأوى في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية».

ويناشد (أبوسيف)، وهو المعيل الوحيد لأسرته، أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون، ومساعدته في تدبير المتأخرات المتراكمة عليه، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بدخول السجن في أي وقت.

• الأب هو المعيل للأسرة المكونة من زوجة وخمسة أبناء.