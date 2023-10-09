متبرع يعيد 3 شقيقات إلى مقاعد الدراسة

تكفل متبرع بسداد 22 ألفاً و770 درهماً، تكلفة الرسوم الدراسية لثلاث شقيقات، وإعادتهن إلى مقاعد التعليم، حيث كان والدهن يواجه ظروفاً مالية صعبة، تسببت في عدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية لبناته (ورد وشهد ورند)، بسبب تراكم الرسوم الدراسية عليه للعامين الماضي والجاري، فيما طالبته إدارة المدرسة بسداد 22 ألفاً و770 درهماً، للسماح لبناته الثلاث بالعودة إلى مقاعدهن الدراسية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي لتحويل مبلغ التبرع إلى الجهات المختصة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت قصة معاناة (أبو ورد)، وعدم قدرته على سداد الرسوم الدراسية لبناته الثلاث، حيث يمر بظروف مادية صعبة، مع تراكم الديون عليه.

وأعرب (أبو ورد) عن شكره للمتبرع، ووقفته النبيلة، في ظل الظروف المالية التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أفراد الإمارات في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وسبق أن روى (أبو ورد) لـ«الإمارات اليوم»، أن «حالتي المالية ساءت جداً منذ عامين، بعد أن أصبحت شبه عاطل عن العمل، بسبب عدم التزام الشركة التي أعمل بها صرف رواتبنا بشكل منتظم، وبالتالي أنهت خدمات جميع العاملين فيها، وأعلنت إفلاسها، وقد أثر ذلك في وضعي المعيشي والاستقرار المادي للأسرة عموماً».

وأكمل: «أدى إنهاء خدماتي إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية على عاتقي، لأنني المعيل الوحيد لأسرتي، واستمرت الظروف على هذه الحال إلى أن حصلت على عمل منذ أشهر في إحدى الشركات الخاصة براتب 14 ألف درهم شهرياً، أدفع منه 5000 درهم أقساطاً بنكية، فيما يذهب المبلغ المتبقي لإيجار السكن ومصروفات المعيشة لأسرتي المكونة من سبعة أفراد، وأواجه في الفترة الحالية صعوبة كبيرة في دفع رسوم بناتي الدراسية، فيما تطالبني إدارة المدرسة بدفع المبلغ وإلا سيتم حرمان بناتي من الاستمرار في التعليم للعام الدراسي الجاري، وأنا أعيش حالة من القلق لحرمانهن من استكمال دراستهن كبقية زميلاتهن في المدرسة».

وأضاف الأب: «تدرس بناتي الثلاث في إحدى المدارس الخاصة في الشارقة، أكبرهن (ورد) في الصف الثامن، و(شهد) في الصف السابع، والصغيرة (رند) في الصف السادس، وهن متفوقات في دراستهن، لكنهن حالياً يشعرن بالقلق من عدم استطاعتهن استكمال مشوارهن التعليمي، وأخشى أن تضيع عليهن سنتهن الدراسية لهذا العام».

وكان الأب ناشد أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته على تأمين الرسوم الدراسية المترتبة عليه، للسماح لبناته الثلاث بالعودة إلى مقاعدهن الدراسية، واستكمال مشوارهن التعليمي أسوة بزميلاتهن في المدرسة.