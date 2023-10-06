22.7 ألف درهم تحرم 3 شقيقات استكمال التعليم

يواجه (أبوورد) ظروفاً مالية صعبة تسببت في عدم قدرته على دفع الرسوم الدراسية لبناته (ورد وشهد ورند)، ما حرم الشقيقات الثلاث استكمال مشوارهن التعليمي للعام الدراسي 2023-2024، بسبب تراكم الرسوم الدراسية على الأب للعامين الماضي والجاري، إذ لم يستطع تدبير قيمة الرسوم الدراسية لهن، فيما تطالب إدارة المدرسة بسداد 22 ألفاً و770 درهماً، للسماح للشقيقات الثلاث بالعودة إلى مقاعدهن الدراسية.

وروى (أبوورد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن «حالتي المادية ساءت جداً منذ عامين، بسبب عدم انتظام الشركة التي كنت أعمل بها في صرف رواتب الموظفين، وقررت إنهاء خدمات جميع العاملين فيها منذ عام، بسبب إفلاسها، ما أثر في الاستقرار المادي للأسرة ودخولي في متاهة البحث عن عمل جديد».

وأكمل: «أصبحت شبه عاطل عن العمل بعد إنهاء خدماتي، ما أدى إلى تراكم الديون والرسوم الدراسية على عاتقي، لأنني المعيل الوحيد لأسرتي، واستمرت الظروف على هذه الحال إلى أن حصلت على عمل منذ أشهر في إحدى الشركات الخاصة براتب 14 ألف درهم شهرياً، أدفع منه 5000 درهم أقساطاً بنكية، فيما يذهب المبلغ المتبقي لإيجار السكن ومصروفات المعيشة لأسرتي المكونة من سبعة أفراد، وأواجه في الفترة الحالية صعوبة كبيرة في دفع رسوم بناتي الدراسية، فيما تطالبني إدارة المدرسة بدفع المبلغ وإلا سيتم حرمان بناتي من الاستمرار في التعليم للعام الدراسي الجاري، وأنا أعيش حالة من القلق لحرمانهن من استكمال دراستهن كبقية زميلاتهن في المدرسة».

وأضاف الأب: «تدرس بناتي الثلاث في إحدى المدارس الخاصة في الشارقة، أكبرهن (ورد) في الصف الثامن، و(شهد) في الصف السابع، والصغيرة (رند) في الصف السادس، وهن متفوقات في دراستهن، لكنهن حالياً يشعرن بالقلق من عدم استطاعتهن استكمال مشوارهن التعليمي، وأخشى أن تضيع عليهن سنتهن الدراسية لهذا العام».

ويناشد الأب أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته على تأمين الرسوم الدراسية المترتبة عليه، للسماح لبناته الثلاث بالعودة إلى مقاعدهن الدراسية واستكمال مشوارهن التعليمي أسوة بزميلاتهن في المدرسة.

• الأسرة مكونة من سبعة أفراد والدخل يذهب أقساطاً بنكية وإيجاراً للسكن ومصروفات معيشية.