21 ألف درهم تنهي معاناة «أم محمد» مع المتأخرات الإيجارية

لم تتوقع «أم محمد - عراقية» أن ظروف حياتها ستنقلب رأساً على عقب، بعد انفصالها عن زوجها عام 2020، لتشق طريقها من جديد وتتخطى العقبات والصعوبات بمفردها من أجل تربية ابنيها محمد وفاطمة، لتوفر لهما احتياجاتهما الأساسية من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم.

وبدأت «أم محمد» في إعداد أطباق مختلفة من الحلويات والمعجنات العراقية وبيعها للأصدقاء والجيران لتأمين مصدر دخل لأسرتها، لكن دخلها لم يغطّ إلا جزءاً بسيطاً من متطلبات الأسرة، حيث عجزت في العام الجاري عن سداد الأقساط الإيجارية حتى تراكمت عليها وبلغت 21 ألف درهم، وأصبحت مهددة بالطرد من المسكن الذي تقيم فيه بإمارة الشارقة، بعد أن رفع مالك الشقة دعوى قضائية بحقها يطالبها فيها بسداد المتأخرات الإيجارية.

وتناشد «أم محمد» أصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها، ومساعدتها في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليها، حتى لا تفقد هي وابناها المأوى الوحيد لهم.

معاناة

وروت «أم محمد» قصة معاناتها مع المشكلات المالية لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها حضرت إلى الدولة صحبة زوجها في عام 2005، ولم تواجههما أي صعوبات مالية خلال تلك الفترة، حيث كان زوجها يعمل في إحدى شركات القطاع الخاص براتب 18 ألف درهم، وتمكن من تحقيق التوازن المالي والأسري لأفراد العائلة المكونة من أربعة أشخاص.

وأضافت أنه في عام 2020، ساءت الأوضاع بينها وبين زوجها، حيث زادت المشكلات الزوجية، بعدما ترك الزوج عمله الذي يعد مصدر الدخل الوحيد للأسرة، ما أدى إلى عدم قدرته على احتواء المشكلات، وانتهى الأمر بالانفصال تاركاً الأسرة بلا معيل.

ظروف

وأكدت «أم محمد» أنها تحمّلت كل الظروف والصدمات حتى لا يشعر ابناها بأي نقص أو تقصير من والدتهم وليعيشا مثل بقية أقرانهم، مشيرة إلى أنها حاولت البحث عن وظيفة في جهات حكومية وخاصة، من أجل تأمين مصدر دخل لأسرتها، لكن جميع محاولاتها باءت بالفشل.

وتابعت: «لجأت إلى إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة، وبعد دراسة حالتي المعيشية والمالية تمت مساعدتي في سداد الرسوم الدراسية ليتمكن ابناي من مواصلة تعليمهما، وسددت مبلغ إيجار المسكن للسنوات الماضية».

قضية

وأشارت «أم محمد» إلى أنها قررت الاستفادة من خبرتها في مجال الطبخ بإعداد أطباق متنوعة من الطعام والحلويات وبيعها للأصدقاء والجيران، حتى تتمكن من توفير احتياجات ابنيها الأساسية من مأكل ومشرب وسداد جزء من إيجار المسكن، لكنها أفادت بأنه خلال العام الماضي تدهور وضعها المالي وتراكمت على كاهلها الديون والالتزامات المالية، وأصبحت غير قادرة على سداد الأقساط الإيجارية للمسكن، حتى تراكمت عليها وبلغت 21 ألف درهم.

وقالت: «شرحت وضعي المادي الذي أمرّ به لصاحب المسكن، وطلبت منه أن يمنحني مهلة زمنية إضافية حتى أستطيع تدبير مبلغ المتأخرات الإيجارية، لكنه رفض ولجأ إلى القضاء ورفع قضية إيجارية بحقي، يطالبني بسداد كل المتأخرات الإيجارية، وأنه في حال عدم السداد سيتم اتخاذ الإجراء القانوني بحقي وطردي من المنزل».

وأكدت «أم محمد» أنها حاولت البحث عن حل لمشكلتها وطرقت جميع الأبواب، وسلكت جميع الطرق غير أن كل جهودها باءت بالفشل، وحالياً لا تعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها، مناشدة أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدتها في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، وحمايتها من الطرد من المنزل.

■ «أم محمد» عملت على إعداد أطباق مختلفة من الحلويات والمعجنات وبيعها لتأمين مصدر دخل لأسرتها.