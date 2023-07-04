50.4 ألف درهم تحرم 6 أشقاء من إكمال تعليمهم

يواجه «أبومنصور» ظروفاً مالية صعبة جعلته غير قادر على دفع الرسوم الدراسية المتأخرة لأبنائه للعام الجاري، حيث رفضت إدارة المدرسة تسليم أولاده، نتائج التقييم النهائي وحجز مقاعد دراسية للعام المقبل، بعد تراكم المتأخرات، حتى وصلت إلى أكثر من 50.4 ألف درهم.

ويناشد معيل الأسرة (الأب) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد الرسوم الدراسية حتى لا يحرم أولاده من استكمال دراستهم.

ديون والتزامات

وقال «أبومنصور» لـ«الإمارات اليوم» إنه يعمل في الدولة منذ فترة طويلة في شركات القطاع الخاص، مشيراً إلى أنه عمل خلال السنوات الأخيرة في شركة خاصة لـ«النقليات العامة» براتب 8000 درهم في مدينة العين. وأضاف أنه إلى جانب ذلك، تقوم إحدى الجمعيات الخيرية في الدولة بمساعدته بالمواد الغذائية وجزء من الرسوم الدراسية، لافتاً إلى أنه لم يشكو أي عراقيل وصعوبات مادية ومعيشية.

وأضاف: «في بداية العام الجاري بدأت أمور حياتي تنقلب رأساً على عقب، لتتراكم عليّ الديون والالتزامات المالية بشكل كبير، بعد أن خفّضت الشركة التي أعمل فيها رواتب العاملين ليصل راتبي إلى 4000 درهم، ما جعلني أعجز عن سداد ولو جزء بسيط من الرسوم الدراسية البالغة 50 ألفاً و420 درهماً، المتبقية على أبنائي الستة (منصور ومحمود وريم ومها ومنى وميرة)، الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة، وجميعهم من الطلبة المتفوقين والمتميزين في صفوفهم الدراسية».

اقتراض

وتابع «أبومنصور» أنه حاول البحث عن وظيفة جديدة، وقدم طلبات توظيف لجهات حكومية وخاصة عدة، لكي يتمكن من إعادة توازن واستقرار أسرته من جديد، لكن كل جهوده باءت بالفشل، وبدأ يقترض من الأهل والأصدقاء المقربين مبالغ بسيطة حتى يتمكن أبناؤه من مواصلة مشوارهم الدراسي ولا يضيع عليهم عام دراسي من عمرهم.

وأفاد بأن إدارة المدرسة بدأت تطالبه بسداد المبلغ المتبقي من الرسوم الدراسية على أبنائه الستة ليتمكنوا من الحصول على النتائج النهائية للعام الدراسي الجاري، ولا يتم حرمانهم من مواصلة تعليمهم.

حرمان

وأشار إلى أنه ليس من السهل عليه رؤية أبنائه محرومين من أبسط حقوقهم وهو التعليم، لكن تردّي وضعه المادي، والظروف الصعبة التي يمر بها، جعلاه يقف عاجزاً عن التصرف، وشرح لإدارة المدرسة وضعه في الوقت الحالي لكن من دون جدوى.

وأكد «أبومنصور» أنه طرق كل الأبواب بحثاً عن حل مشكلته، لافتاً إلى أنه حالياً لا يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في سداد 50 ألفاً و420 درهماً، قيمة متأخرات الرسوم الدراسية حتى لا يحرم أولاده من التعليم.

■ «أبومنصور» حاول البحث عن وظيفة جديدة وقدم طلبات توظيف لجهات حكومية وخاصة وباءت جهوده بالفشل.