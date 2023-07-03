8.2 آلاف درهم تحرم 4 أشقاء من استكمال الدراسة

يواجه (أبوزايد) مشكلة العجز عن استكمال قيمة الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة، إذ تبقى عليه مبلغ 8200 درهم منها، ما تسبب في حرمانهم من الحصول على نتائج الاختبارات النهائية، التي يحتاجون إليها لتسجيل أسمائهم في قوائم الطلبة استعداداً للعام الدراسي الجديد.

ويمر معيل الأسرة، وهو فلسطيني، بضائقة مالية جعلته غير قادر على سداد الرسوم. ويبحث عن فرصة عمل تعيد لأسرته التوازن المالي.

ويناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير المتبقي من قيمة الرسوم الدراسية، حتى يتمكن أبناؤه من متابعة مشوارهم الدراسي.

وروى (أبوزايد) لـ«الإمارات اليوم»، أنه يعيش في الدولة منذ فترة طويلة، استطاع خلالها إنشاء أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجة.

وأضاف أن ظروفه المالية كانت مستقرة، وكانت حياته تسير بوتيرة عادية، ولا يعاني أبناؤه أي مشكلات أو ضغوط مالية، حيث عمل في القطاع الخاص (شركة صيانة عامة) براتب 4500 درهم، إلى جانب وجود عمل إضافي (بيع النباتات والأشجار الطبيعية).

وفي عام 2021، تعرضت الشركة التي كان يعمل فيها لخسارة مالية، دعت إدارتها إلى تقليص رواتب العاملين، ليصل راتبه إلى 3000 درهم، وهو لا يغطي الالتزامات الأساسية لأفراد الأسرة، بما فيها إيجار المسكن.

وتابع أن ظروفه المالية ساءت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، إذ تراكمت عليه الديون والالتزامات، ما اضطره للبحث عن فرصة عمل جديدة تساعده على إعادة التوازن والاستقرار لأفراد أسرته، إلا أن محاولته باءت بالفشل.

وفي بداية العام الجاري، اضطر لأخذ قرض من أحد أصدقائه لسداد جزء من الرسوم الدراسية عن أطفاله، حتى لا يمنعوا من مواصلة تعليمهم، خصوصاً أنهم من المتفوقين، لكنه لم يستطع تأمين المبلغ المتبقي من الرسوم، لضمان استكمالهم الدراسة في العام المقبل.

وناشد (أبوزايد) أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير ما تبقى من الرسوم، وهو 8200 درهم.