أمراض القلب و«السكري» تهدد حياة الثمانيني «أبوحسن»

أصيب (أبوحسن - يمني - 84 عاماً) بمرض السكري منذ عام 2000، ما تسبب له في العديد من المشكلات الصحية، منها ارتفاع في ضغط الدم، وزيادة في نسبة الكوليسترول، إضافة إلى إصابته بمشكلات صحية في القلب لاحقاً، الأمر الذي استدعى إجراء عملية قسطرة، وتركيب دعامات.

لكن المريض بحاجة حالياً إلى أخذ أدوية القلب والأمراض المزمنة التي يعاني منها، للسيطرة على وضعه الصحي، حيث تبلغ كلفة الأدوية 29 ألفاً و510 دراهم سنوياً، غير أن الإمكانات المالية للمريض وأسرته لا تسمح لهم بتدبير المبلغ، لذا يناشد ابنه أهل الخير مساعدتهم على تدبير تكاليف أدوية والده المريض، لتجنب تدهور حالته وتعرض حياته للخطر.

ويروي ابن المريض (أبوحسن) قصة معاناة والده مع المرض، قائلاً إن حالة أبيه الصحية تدهورت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، حيث كان يشعر بالعطش الشديد، وفقدان الكثير من الوزن بشكل ملحوظ، فضلاً عن عدم قدرته على الأكل، وشعوره بدوخة وتعب شديد عند القيام بأي جهد.

وأضاف: «في أحد الأيام عندما كان والدي ذاهباً إلى المسجد، أغمي عليه أثناء الصلاة، وعلى الفور أخذه أحد الأصدقاء إلى أقرب مستشفى لنا (مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي)».

وتابع الابن أنه «على الفور تم إدخال والدي إلى قسم الطوارئ في المستشفى، وبعد معاينة الطبيب، طلب إجراء الفحوص والتحاليل المخبرية اللازمة، حيث أظهرت نتيجة الفحوص ارتفاعاً شديداً في نسبة السكر بالدم، كما أن هناك احتمالاً لإصابته بمرض السكري من النوع الأول، ولابد من أخذ أدوية وحقن (الأنسولين) الخاصة بمرض السكري»، مشيراً إلى أن «الطبيب نصح بمراجعة عيادة السكر، واتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر، وممارسة الرياضة بشكل منتظم».

وقال ابن المريض (أبوحسن)، إن «والدي اتبع نصائح الطبيب، وبالفعل بدأت حالته تتحسن، مع التزامه أيضاً بأخذ أدوية السكري بشكل يومي، لكن منذ فترة بدأ يشعر بضيق في التنفس».

وأضاف الابن، أنه «إثر ذلك تم أخذه إلى المستشفى، لمراجعة الطبيب الذي يعالجه، حيث طلب الطبيب إجراء بعض التحاليل، التي أظهرت نتيجتها أنه مصاب بارتفاع في ضغط الدم، مع زيادة نسبة الكوليسترول، ونقص في بعض الفيتامينات».

وأشار ابن المريض إلى أنه «بعد ذلك، ومنذ شهرين تقريباً، شعر والدي بضيق شديد في التنفس، وعلى الفور تم إسعافه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إنعاشه، وبعدها نقلوه إلى قسم جراحة القلب، لأن لديه انسداداً في ثلاثة شرايين، إذ جرى تركيب دعامات له، وبقي أسبوعاً في المستشفى لمراقبة حالته».

وأفاد الابن بأن والده يحتاج حالياً إلى متابعة مستمرة، وتناول الأدوية بشكل منتظم، لافتاً إلى أنه في حال عدم أخذه الأدوية، فإن ذلك سيتسبب له في مضاعفات، ما يشكل خطورة على حياته.

وأوضح ابن المريض أن «تكاليف أدوية أبي لعلاج أمراض القلب والضغط وارتفاع الكوليسترول، إلى جانب الأدوية الخاصة بمرض السكري، في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، تبلغ 29 ألفاً و510 دراهم، لمدة عام».

وأكد الابن أنه عاجز تماماً على توفير ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف علاج والده، مشيراً إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته، التي تتكون من ستة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 4500 درهم، يدفع منه 1200 درهم للإيجار، وما تبقى من الراتب لا يكاد يغطي متطلبات الحياة اليومية.

وقال ابن المريض: «وضعنا المادي سيئ جداً، لذا أناشد أهل الخير مساعدتنا على تدبير تكاليف أدوية والدي».

• المريض خضع لجراحة في القلب بعد اكتشاف انسداد 3 شرايين.