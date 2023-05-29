اعوجاج في العمود الفقري يحرم «عائشة» طفولتها

تعاني الطفلة «عائشة ـ هندية ـ 8 سنوات» إصابتها باعوجاج شديد في العمود الفقري منذ الولادة سبب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية ومشكلات في المشي والتنفس، وحرمها الاستمتاع بطفولتها، وحالياً دخلت في مرحلة حرجة، وتحتاج إلى تدخل جراحي عاجل، ووفقاً لمستشفى الزهراء فإنها تحتاج إلى عملية جراحية في العمود الفقري لتصحيح التشوه، وتبلغ كلفتها 313 ألفاً و463 درهماً، والمشكلة أن والدها موظف بسيط راتبه بالكاد يلبي متطلبات الحياة ولا يستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العملية، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة الجراحة العاجلة التي تحتاج إليها طفلته، حتى تستطيع التحرك بشكل طبيعي مثل الأطفال، وتستغنى عن الكرسي المتحرك الذي يلازمها ليل نهار.

وروى والد الطفلة قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن ابنته عائشة من أصحاب الهمم وهي آخر العنقود، موضحاً أنها ولدت تعاني اعوجاجاً في العمود الفقري، ولكنه لم يلاحظ هذه المشكلة في البداية، وبعد مرور الوقت بدأت تنمو وعند محاولتها المشي بدأ يلاحظ وجود انحناء وتقوس جانبي في جسمها، وبمرور الأشهر ظهرت المشكلة بشكل واضح، واصطحبها إلى أحد المستشفيات الخاصة وتم عمل الفحوص والأشعة اللازمة وتشخيص حالتها بأنها تعاني «جنفاً» أو اعوجاجاً جانبياً للعمود الفقري.

وأضاف أنه نظراً لوضعه المالي المتردي لم يستطع عمل شيء لطفلته، ولكن خلال الفترة الأخيرة زاد الاعوجاج في العمود الفقري بشكل كبير وسبب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية، وأصبحت تعاني عدم القدرة على المشي، فضلاً على صعوبة في التنفس جراء هذا الاعوجاج، الأمر الذي أثر على نفسيتها حتى باتت تبكي حزناً على وضعها الصحي.

وأشار الأب إلى أنه اصطحبها أخيراً إلى مستشفى الزهراء في دبي وتم إجراء فحوص وأشعة دقيقة وعمل تشخيص شامل لحالتها وفق صور الأشعة، وتبين أن هذا الاعوجاج أثر عليها بشكل سلبي إذ أنه يضغط على أعضائها الداخلية، ما يسبب لها مشكلات مختلفة.

وذكر أن الأطباء أجمعوا على حاجتها الماسة إلى عملية جراحية عاجلة تتمثل في تصحيح تشوّه العمود الفقري وتبلغ كلفتها 313 ألفاً و463 درهماً، وهذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة، ولا يعرف كيفية تدبير هذا المبلغ الباهظ في ظل حاجة ابنته لإجراء هذه العملية في أسرع وقت ممكن.

وأوضح والد الطفلة أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من أربعة أفراد، ويعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب 5500 درهم، يذهب منه 2750 درهماً لإيجار المسكن، والبقية تذهب لمصروفات الحياة ومتطلباتها، ولا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتابع أن الوضع الصحي لابنته يزداد سوءاً بشكل يومي، وأنه لم يحتمل رؤيتها تتألم طوال الوقت وهو عاجز عن مساعدتها، لذلك سلك كل السبل وطرق كل الأبواب بحثاً عن حل لمشكلة طفلته، وباءت كل جهوده بالفشل، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 313 ألفاً و463 درهماً، كلفة العملية الجراحية التي تحتاج إليها طفلته المريضة.

اعوجاج العمود الفقري

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى خاص في دبي، وحصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن الطفلة عائشة تعاني «مرض جنف شديد»، وهو عبارة عن اعوجاج في العمود الفقري يسبب لها ضغطاً على الأعضاء الحشوية ومشكلات في المشي والتنفس، والطفلة في حاجة ماسة إلى إلى عملية جراحية في العمود الفقري لتصحيح التشوّه، وتبلغ كلفة الجراحة 313 ألفاً و463 درهماً.

ويعتبر الجنف انحناءً جانبياً للعمود الفقري غالباً ما يُشخَّص خلال فترة المراهقة، ورغم أن الجَنف قد يحدث للمصابين بحالات مثل الشلل الدماغي والحثل العضلي، فإن السبب وراء أغلبية حالات الجَنف التي تصيب الأطفال غير معروف.

والتدخل الجراحي يعتمد على وضع جهاز مفصلي من المعدن، بالإضافة إلى أحد أضلاع المريض الذي يقطع إلى قطع تساعد إضافتها إلى الجهاز في تقويم الفقرات وتخفيف حدة انحناء العمود الفقري بدرجة معينة.