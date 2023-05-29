«أوقاف دبي» و«تنمية المجتمع» تبحثان تطوير خدمات القصّر

عقدت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، اجتماعاً تنسيقياً استضافته المؤسسة، في إطار جهودهما المشتركة لتطوير خدمات القصّر وإدارة الحالات الاجتماعية والإنسانية في إمارة دبي، وتعزيز التنسيق والعمل المشترك لضمان تحقيق الأهداف والمخرجات المتوقعة للبرامج والمبادرات المتعلقة بالقصّر ومن في حكمهم.

وحضر الاجتماع مدير عام هيئة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ووفد من الهيئة حيث كان في استضافتهم الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر، علي المطوع، وعدد من مسؤولي المؤسسة، وتم بحث خطط العمل المشتركة لتسهيل رحلة العميل وتطوير آفاق جديدة لتلبية تطلعات الشريحة المعنية.

وبحث الاجتماع برامج الدعم الاجتماعي المشتركة، وعدداً من التحديات التي قد تشكل عائقاً أمام بعض الخدمات المقدمة للمجتمع.

وقالت حصة بنت عيسى بوحميد، إن الهيئة تعمل على تكثيف التعاون مع الجهات المعنية بخدمات القصّر، بهدف تسهيل رحلة المتعامل وتخفيف العبء النفسي عن المستفيدين، فضلاً عن تطوير آفاق أوسع لتنشئتهم كأشخاص فاعلين ومؤثرين في التنمية المستقبلية.

وأكد علي المطوع، أن الاجتماع يأتي في إطار التعاون المشترك بين «أوقاف دبي» والمؤسسات الحكومية الشريكة بهدف رفع كفاءة منظومة العمل الوقفي في قطاع الشؤون الاجتماعية، وسعي المؤسسة لتطوير خدماتها ومبادراتها المتعلقة بالقصّر لتحقيق رسالتها في تحقيق ريادة الاستثمار الوقفي وأموال القصّر.