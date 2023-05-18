سرطان الدم يهدد «عبدالسلام» وعلاجه بـ 450 ألف درهم

يعاني المريض (عبدالسلام - هندي - 56 عاماً)، إصابته بسرطان الدم (اللوكيميا)، ووفقاً لمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، فإن المريض يحتاج إلى زراعة نخاع شوكي، تبلغ كلفتها 450 ألف درهم، والمشكلة أن المريض يعاني ظروفاً مالية صعبة، تحول دون تدبير كلفة الجراحة، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير كلفة العملية الجراحية التي يحتاجها، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

وروى (عبدالسلام)، قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يقيم في الدولة منذ سنوات، ويعيش مع أفراد أسرته، وعمل في جهات عدة، تابعة للقطاع الخاص، خصوصاً في مجال القطاع الفندقي، وقبل أشهر شعر بألم شديد وتوجه إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وتم إجراء الفحوص والتحاليل الطبية اللازمة، وتبين أنه مصاب بسرطان الدم (اللوكيميا)، وقتها أصيب بحالة نفسية صعبة لم يستطع الخروج منها.

وأضاف أن الطبيب المعالج أكد أن علاجه الوحيد إجراء عملية زراعة نخاع شوكي، وهي عملية مكلفة تبلغ كلفتها 450 ألف درهم، وهذا مبلغ فوق إمكاناته المالية المتواضعة.

وأوضح (عبدالسلام) أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته، ويعمل في جهة خاصة في أبوظبي براتب 6000 درهم، يذهب منه جزء لمصروفات الحياة ومتطلباتها ورسوم أبنائه الدراسية وإيجار المسكن.

وأشار إلى أنه لا يستطيع تدبير مبلغ العلاج، نظراً لتواضع إمكاناته المالية، وحاول سلك كل الدروب، وطرق جميع الأبواب بحثاً عن حل لمشكلته، وباءت كل جهوده بالفشل، والمشكلة أن التأخير ليس في مصلحته نظراً لسوء وضعه الصحي، وكل تأخير سيؤدي إلى تدهور حالته الصحية.

وناشد (عبدالسلام) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 450 ألف درهم، كلفة عملية زراعة النخاع التي يحتاجها في أسرع وقت، حتى لا تتعرض حياته للخطر.

النفق الفقري

يعتبر النخاع الشوكي أو الحبل الشوكي جزءاً من الجهاز العصبي المركزي، الذي يبدأ من قاعدة الدماغ (تحديداً من النخاع المستطيل)، ويمر خلال النفق الفقري للعمود الفقري، ويمتد حتى الفراغ بين الفقرة القطنية الأولى والثانية، وهو أنبوبي الشكل، ويتكون من حزمة من الأعصاب التي تعتبر امتداداً للجهاز العصبي المركزي من الدماغ، وتحميها مجموعة من العظام تسمى العمود الفقري.

والوظيفة الرئيسة للنخاع الشوكي نقل النبضات العصبية من الدماغ وإليه، وتوصيلها إلى الأعصاب الفرعية، وله دور في توصيل الإشارات الكهربائية من الدماغ وإليه، حيث يقوم بتوصيل الإشارات الكهربائية من الدماغ إلى العضلات إذا أراد الإنسان تحريك يده مثلاً، ويقوم بعمل الفعل المنعكس إذا لمس إنسان جسماً ساخناً، حيث يقوم بإصدار الأمر إلى العضلات بالتحرك قبل أن تصل إلى الدماغ، وهو محاط بثلاثة أغشية للحماية.