«أم فيصل» تحتاج إلى عملية قسطرة بـ 45 ألف درهم

أصيبت (أم فيصل - 56 عاماً) بآلام في الصدر أدت إلى ذبحة صدرية، ومشكلات في صمامات القلب، وتحتاج إلى عملية قسطرة بالقلب، تبلغ كلفتها 45 ألف درهم، والمشكلة أن هذا المبلغ يفوق قدرات الأسرة التي تعاني ظروفاً مالية صعبة، وتناشد المريضة أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون ومساعدتها في تدبير كلفة العملية الجراحية التي تحتاجها في مستشفى القاسمي بالشارقة، لتتمكن من ممارسة حياتها بصورة طبيعية تجاه أسرتها.

وأكد التقرير الطبي الصادر أن المريضة (أم فيصل) تعاني انسداداً كبيراً في الشريان، وظهور مضاعفات في عضلة القلب، وتحتاج إجراء قسطرة قلبية لها في أسرع وقت.

وروى ابن المريضة قصة معاناة والدته مع المرض لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه في مارس من العام الجاري، في أثناء ذهاب والدته للنوم الساعة العاشرة مساءً، شكت من آلام شديدة في منطقة الصدر وغثيان وقيء وصعوبة في النوم، وبدأت تشعر بوجود حرقة في المعدة، مع فقدان الشهية وسوء في الهضم.

وتابع أنه على الفور اصطحبها إلى قسم الطواري في مستشفى القاسمي، وبعد إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة لمنطقة الصدر، تبين إصابتها بجلطة في القلب، وأخبره الطبيب المعالج أنه لابد من إجراء عملية قسطرة في أسرع وقت حتى لا تتدهور حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

وأشار إلى أن والدته مكثت في المستشفى لمدة أسبوع تتلقى العلاج والرعاية الصحية، وبسبب وضعه المالي الصعب، لم يستطع توفير تكاليف إجراء العملية الجراحية (القسطرة القلبية)، كونه المعيل الوحيد لأفراد الأسرة، المكونة من ثمانية أشخاص، موضحاً أنه يعمل في قطاع حكومي براتب 2500 درهم، بالكاد يلبي احتياجات أفراد الأسرة الأساسية من طعام وشراب، وأحياناً يضطر إلى تلقي مساعدات من الأقارب.

ولفت الابن إلى أنه يشعر بالحزن والقلق لعدم قدرته على تدبير كلفة العملية الجراحية التي تفوق إمكاناته المادية بكثير، موضحاً أن حياة والدته على المحك، وقد تتعرض للخطر حال التأخر في إجراء العملية الجراحية.

وذكر أن والدته لا تستطيع مواصلة أداء واجبها تجاه أفراد الأسرة في حالة مرضها، معرباً عن أمله أن يبادر أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة لمساعدته في تدبير 45 ألف درهم كلفة العملية الجراحية التي تحتاجها والدته، خصوصاً أن وضعه المالي لا يسمح له بتدبير ولو جزء بسيط من تكاليف عملية القسطرة.

انسداد الشريان

أفاد التقرير الطبي الصادر عن مستشفى القاسمي في الشارقة، والذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأن المريضة (أم فيصل) تعاني انسداداً كبيراً في الشريان، وظهور مضاعفات في عضلة القلب.

وأوضح التقرير أن المريضة دخلت إلى قسم الطواري في المستشفى، وتم إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية، وتبين أنها تحتاج إلى إجراء عملية قسطرة قلبية علاجية للشريان التاجي الأيمن في أسرع وقت حرصاً على حياتها.