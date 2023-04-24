5000 درهم تنقذ «أبوحمد» من العمى

أصيب (أبوحمد – جزر القمر - 46 عاماً)، بمشكلات صحية في العيون، وضعف حاد بالنظر منذ أعوام

عدة، بسبب إصابته بخلل في عمل قرنية العين، ما أدى إلى عدم قدرته على الرؤية بوضوح، ما استدعى إدخاله إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام في العين منذ فترة.

وأكد الأطباء ضرورة حاجته إلى ارتداء عدسات من نوع خاص بأسرع وقت، وإلا سيصاب المريض بالعمى بشكل دائم، ومن ثم سيقرر الطبيب موعد إجراء عملية جراحية لتصحيح وتثبيت قرنية العين، وتبلغ تكلفة العدسات 5000 درهم، والمشكلة أن إمكانات المريض المالية لا تسمح له بتدبير المبلغ، لذا يناشد أهل الخير مساعدته على تدبير تكاليف العدسات.

وأكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى توام الحكومي، أن «المريض من جزر القمر، ويبلغ من العمر 46 عاماً، يعاني إصابته بخلل في قرنية العين، ويحتاج حالياً إلى ارتداء عدسات من نوع خاص لتقليل ضعف النظر، ومن ثم سيتم إجراء عملية جراحية مستعجلة لزراعة قرنية له، وتبلغ تكلفة هذا النوع من العدسات 5000 درهم، والمريض عاجز تماماً عن سداد المبلغ، ولابد من ارتداء العدسات، وإلا سيصاب بالعمى الدائم».

ويروي المريض (أبوحمد)، قصة معاناته مع المرض، قائلاً: «منذ عامين شعرت بأنني لا أستطيع الرؤية بشكل واضح، وأرى الأشياء بشكل ضبابي، مع إصابتي بصداع مزمن، فاعتقدت أنني أحتاج إلى ارتداء نظارة طبية، عندها ذهبت إلى أحد محال النظارات، وأجريت فحص نظر، وتبين أن هناك اختلافاً في درجات النظر بين العين اليمنى واليسرى، فنصحني الطبيب بارتداء نظارة طبية للحفاظ على نظري، فاستخرجت نظارة».

وتابع المريض: «وبعد ارتدائي النظارة الطبية تحسنت الرؤية قليلاً، مع شعوري بانزعاج شديد عند ارتدائها، وإصابتي بصداع مستمر، فأخذت بعض المسكنات، ولكن دون جدوى، بسبب الصداع، فشعرت بالخوف وقررت الذهاب إلى أقرب مستشفى، لإجراء فحوص طبية».

وأكمل المريض: «ذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وعاينني الطبيب المعالج، الذي قرر أن أبقى يوماً لديهم لإجراء الفحوص والتحاليل الطبية، ومعرفة سبب الصداع، وتم إعطائي بعض الأدوية والمسكنات، وبعدها سألني الطبيب إذا كانت لدي مشكلات صحية، فأخبرته أنني مصاب بضعف في النظر، عندها طلب مني إجراء فحص للعينين، للاطمئنان إلى عدم وجود أي مشكلات صحية فيهما».

وأضاف المريض: «بقيت في المستشفى، وتم إجراء جميع الفحوص والتحاليل التي طلبها مني الطبيب، والتي بينت أنني أعاني ارتفاعاً في الضغط، بالإضافة إلى وجود ضعف شديد في النظر، بسبب خلل في عمل قرنية العين، الذي كان يسبب الصداع بشكل متكرر، وطلب مني الطبيب ضرورة إجراء عملية زراعة قرنية، وإلا سأصاب بالعمى على المدى القريب، ولكن حالياً أخبرني أنني أحتاج إلى ارتداء عدسات من نوع خاص، والتي ستحافظ على تثبيت النظر والحفاظ على مستوى الرؤية لدي، إذ تبلغ تكلفتها 5000 درهم، ولابد من الحصول عليها بأسرع وقت ممكن، وهذا المبلغ كبير بالنسبة لي، نظراً لضعف وضعي المادي، وعجزي عن توفير ولو جزء بسيط من تكاليف العدسات».

وأشار (أبوحمد) إلى أن أسرته تتكون من ثلاثة أفراد، بالإضافة إلى أنه عاطل عن العمل منذ عامين، وكان يعمل بإحدى الجهات الخاصة في العين براتب 5000 درهم، وتم إنهاء خدماته بسبب خسارة الشركة التي كان يعمل فيها، ويحصل على مساعدة مالية من أخيه الصغير، والتي بالكاد تلبي متطلبات حياتهم اليومية، وقال «أنا حالياً عاجز تماماً عن دفع ولو جزء بسيط من تكاليف العدسات الخاصة التي أحتاجها».

وأناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتي في تدبير تكاليف العدسات، وإنقاذه من العمى الدائم.

• (أبوحمد) مصاب بخلل في عمل قرنية العين، وعدم قدرته على الرؤية بوضوح.

• (أبوحمد) عاطل عن العمل منذ عامين، ويعيل أسرة تتكوّن من ثلاثة أفراد.