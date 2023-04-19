80 ألف درهم تنهي معاناة «أبومحمد» مع المتأخرات الإيجارية

واجه (أبومحمد ـ 61 عاماً) تحديات وعراقيل صعبةً منذ عام 2021، أدت إلى عجزه عن سداد الأقساط الإيجارية للمنزل الذي يعيش فيه مع أسرته المكونة من أربعة أبناء وزوجته (ربة منزل)، ووالدته الكبيرة في السن، ما أدى إلى تراكم متأخرات إيجارية بقيمة 80 ألفاً و424 درهماً، أقساط إيجارية لمدة عامين، ومالك المنزل أقام دعوى قضائية يطالبه بسداد المبلغ كاملاً، ويناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له، ومساعدته في تدبير المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه، حتى لا يدخل السجن، وتفقد أسرته المأوى والمعيل.

ورى (أبومحمد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يعيش مع أفراد أسرته في الدولة منذ 40 عاماً، وكانت حياته مستقرة للغاية، وطوال تلك الفترة تنقل في العمل بين قطاعات حكومية وخاصة، واستطاع توفير حياة كريمة لأسرته، من طعام وشراب ومسكن وتعليم، ولم يتخيل أن حياته ستنقلب رأساً على عقب في يوم من الأيام.

وتابع (أبومحمد) أنه في مارس من عام 2021، بدأت حالته المالية والمعيشية تزداد سوءاً، بعد إعادة هيكلة من قبل جهة عمله، وتقليص رواتب العاملين فيها، وتم تخفيض راتبه إلى 8000 درهم، وبدأت تتراكم عليه الديون والالتزامات المالية، كون مصدر دخل الأسرة يقع على عاتقة، حيث كان يسدد أقساطاً بنكية بقيمة 3000 درهم، بالإضافة إلى سداد الرسوم الدراسية لأبنائه الأربعة، والأدوية الشهرية التي تحتاجها والدته الكبيرة في السن، التي تعاني أمراضاً مزمنة (السكري والضغط والقلب)، والمتبقي من الراتب بالكاد يلبي الاحتياجات الأساسية لأفراد الأسرة.

وتابع أن تخفيض الراتب قلب حياته رأساً على عقب، ما أدى إلى عجزه الكامل عن سداد الأقساط الإيجارية، لافتاً إلى أنه شرح الوضع المالي المتردي الذي يمر به إلى مالك المسكن، حتى يراعي ظروفه المادية ويمنحه مهلة للسداد، وبالفعل منحه مهلة قصيرة للسداد، إلا أنه لم يتمكن من توفير ولو جزء بسيط من المتأخرات، وطلب من المالك منحه مهلة جديدة، إلا أنه رفض وباءت جميع محاولاته بالفشل.

ولفت (أبومحمد) إلى أنه حاول البحث عن عمل إضافي يساعده على إعادة الاستقرار الأسري مرة أخرى لعائلته، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، واضطر إلى طرق الاقتراض من أجل سداد المتأخرات الإيجارية، والخروج من المأزق الذي يعيشه، لكنه فشل أيضاً.

وأعرب عن خوفه وقلقه من أن تصبح أسرته من دون معيل، خصوصاً أنه أصبح مهدداً بدخول السجن في أي لحظة، في حال عدم سداد المتأخرات الإيجارية، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 80 ألفاً و424 درهماً قيمة المتأخرات الإيجارية المتراكمة عليه.