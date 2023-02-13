«آية» تحتاج إلى علاج سنوي بـ 29 ألف درهم

تعاني طفلة مصرية، تبلغ تسع سنوات، الإصابة بداء السكري من الدرجة الأولى. ووفقاً لمستشفى توام في العين، فإن المريضة، واسمها «آية»، تحتاج إلى إبر أنسولين ومعدات فحص السكر، البالغة كلفتها لمدة عام، 29 ألفاً و148 درهماً.

وناشد والدها ذوي الأيادي البيضاء مساعدته على سداد كلفة علاجها الذي تحتاجه مدى حياتها. وقال الأب لـ«الإمارات اليوم»، إن المرض ظهر على «آية» قبل ثلاث سنوات تقريباً، إذ علم بإصابتها بهذا الداء بعد نقلها إلى مستشفى توام، وإجراء الفحوص والتحاليل اللازمة لها.

وأضاف: «تبين أنها مصابة بداء سكري الأطفال من الدرجة الأولى، وتحتاج إلى إبر أنسولين ومعدات فحص السكر مدى الحياة، البالغة كلفتها شهرياً 2429 درهماً، علماً بأن بطاقة التأمين الصحي لا تغطي من المبلغ إلا 700 درهم فقط. وخلال العامين الماضيين كنت أسدد قيمة الأدوية من مبلغ ادخرته سابقاً، إلا أن إمكاناتي المالية لم تعد تسمح لي بذلك». وشرح الأب: «طفلتي تأخذ إبرة الأنسولين في اليوم أربع مرات، فضلاً عن وجبة التصحيح، في حال ارتفاع السكر لديها، وإجراء فحص السكر لها أكثر من مرة، ولا أعرف كيفية تدبير قيمة علاجها في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها، فأسرتي مكونة من زوجة وأربع بنات، تبلغ أكبرهن 15 عاماً، وأصغرهن أربع سنوات، وأنا المعيل الوحيد لأسرتي، وأعمل مؤذناً في أحد مساجد مدينة العين، وأتقاضى 5910 دراهم راتباً شهرياً». وتابع: «لا أعرف كيف أتدبر قيمة العلاج لابنتي، خصوصاً أنها تحتاج إليه مدى حياتها.

فيما أجد نفسي مضطراً في أغلب الأحيان لسداد قيمة إبر الأنسولين من مصروف الأسرة اليومي، ولا يتبقى شيء من راتبي بعد مرور أيام على تسلمه».

وناشد والد «آية» أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تأمين تكاليف علاج ابنته.

«آية» مصابة بداء سكري الأطفال من الدرجة الأولى، وتحتاج إلى إبر أنسولين ومعدات فحص السكر مدى الحياة.