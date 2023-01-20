32.5 ألف درهم تحرم 4 أشقاء التعليم

واجه (أبوعيسى - فلسطيني) ظروفاً مالية صعبة، وتراكمت الديون والالتزامات المالية على عاتقه، حتى إنه أصبح غير قادر على سداد 32 ألفاً و550 درهماً المتأخرات الدراسية للفصل الدراسي الأول لأبنائه الأربعة (مريم، عيسى، نورة، محمود)، الذين يدرسون في مراحل تعليمية مختلفة في إحدى المدارس الخاصة في مدينة العين، وإدارة المدرسة بعثت رسالة نصية عبر الهاتف تخبره بوجود متأخرات دراسية على أولاده، وحال عدم السداد سيتم إيقافهم عن الدراسة، مناشداً أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون ومساعدته على سداد الرسوم الدراسية لأبنائه حتى لا ينقطعوا عن دراستهم.

وروى (أبوعيسى) لـ«الإمارات اليوم» معاناته مع المشكلات المالية التي تعرض لها، قائلاً إنه يعمل مندوباً بإحدى الشركات الخاصة في مدينة العين منذ 18عاماً، براتب 3500 درهم، ويعيل أسرة مكونة من سبعة أبناء وزوجته (ربة منزل)، بالإضافة إلى والديه الطاعنين في السن، كما أن شقيقه يقيم معه في المنزل نفسه.

وتابع أنه خلال الأعوام الماضية كانت أموره الحياتية مستقرة في حدود إمكاناته المالية، خصوصاً أن إحدى الجهات الخيرية في الدولة كانت تقدم له مساعدات في بعض مصروفات الحياة اليومية لتوفير ضروريات الحياة، ومساعدته على سداد جزء من الرسوم الدراسية للأبناء، وكان هو يتولى سداد بقية الرسوم الدراسية لأبنائه الآخرين.

وأشار إلى أن شقيقه (علي) يسكن مع زوجته وأبنائه الثلاثة في المنزل نفسه، وكان يساعده على سداد بعض المصروفات المنزلية (إيجار المسكن)، موضحاً أن شقيقه يعمل في إحدى القطاعات الخاصة براتب 3000 درهم، وكانت حياتهم المعيشية والمالية متوازنة.

وأكمل أن المسؤوليات زادت على عاتقه بشكل كبير خلال العام الماضي، خصوصاً بعدما أصبح أبناؤه في مراحل متقدمة في الدراسة، ما جعله غير قادر على سداد الرسوم الدراسية المترتبة على بعض أولاده، ما يهدد بحرمانهم من استكمال مشوارهم التعليمي، ما دفعه للحصول على قرض من أحد البنوك حتى يسدد الرسوم الدراسية خلال العام الماضي.

وتابع (أبوعيسى) أن وضعه ازداد سوءاً خلال العام الجاري، وحاول شرح وضعه الصعب الذي يمر به إلى إدارة المدرسة التي يدرس فيها أبناؤه الأربعة، وطلب منحه مهلة للسداد إلى حين تعديل وضعه المادي، إلا أن إدارة المدرسة طالبته بالسداد الفوري للمتأخرات الدراسية، وحال عدم السداد سيتم حرمانهم من استكمال الدراسة بشكل تلقائي، موضحاً أنه حاول البحث عن فرصة عمل إضافي لكن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وأكد أنه لا يعرف كيفية الخروج من هذا المأزق، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على تدبير مبلغ 32 ألفاً و550 درهماً قيمة الرسوم الدراسية لأولاده الأربعة حتى يتمكنوا من العودة إلى مقاعدهم الدراسية ويكملوا مشوارهم التعليمي.