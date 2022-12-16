«أبومحمد» ملاحق بقضية مالية بـ 310 آلاف درهم

يعجز (أبومحمد – 52 عاماً) عن سداد مبلغ قضية مالية مترتبة عليه منذ سبع سنوات بقيمة 310 آلاف درهم، بعدما ترك العمل بسبب ظروف صحية، وأصبح من الملاحقين قضائياً، ويناشد من يساعده على سداد مبلغ القضية المترتبة عليه.

وكانت محاكم دبي تولت دراسة ملف (أبومحمد)، ونجحت في عمل تسوية في مبلغ القضية المالية، وخفضت القيمة من 547 ألفاً و847 درهماً إلى مبلغ 310 آلاف درهم.

وروى (أبومحمد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه كان يعمل في إحدى الجهات الخاصة، وفي ذلك الوقت تعرض لظروف مالية، اضطرته إلى الحصول على قرض شخصي من البنك لتصريف أمور حياته، وحرص على الالتزام في سداد أقساط القرض بانتظام، وقبل سنوات عدة بدأ يعاني أمراضاً مختلفة، وتدهورت أوضاعه الصحية، ودخل المستشفى، وتم إجراء التحاليل والفحوص والأشعة، وأكد الأطباء أن الفحوص أثبتت إصابته بمرض الروماتيزم المزمن، فضلاً عن تليف عضلي، وتأكل في غضاريف العمود الفقري، وهشاشة في العظام، ما سبب له عدم القدرة على التحكم في أطرافه، وشبه عمى في العين اليمنى، وبدأ يتردد على العيادات التخصصية للعلاج من هذه الأمراض.

وأشار إلى أنه حالياً أكمل ست سنوات لا يستطيع المشي والوقوف بسبب الأمراض التي يعانيها، وخلال هذه الفترة اضطر إلى إجراء ثلاث عمليات جراحية في العمود الفقري حتى يستطيع القدرة على المشي، وبعدها خضع لبرنامج علاج طبيعي، لافتاً إلى أنه طوال هذه الفترة ظل يعاني آلاماً مبرحة، وكان يعتمد على الأدوية والمسكنات، وبسبب الانتكاسة الصحية تدهورت حالته الصحية والنفسية بشكل كبير، حتى إنه توقفت عن العمل بسبب سوء وضعه الصحي، وبالتالي توقف عن سداد الأقساط البنكية تماماً، وطالبه البنك بالسداد لتفادي الغرامات، وتوجه إلى البنك، وشرح للإدارة ظروفه الصحية، وتم منحه مهلة للسداد وتوفيق أوضاعه المالية.

وتابع (أبومحمد) أنه بعد انتهاء المهلة عاد البنك يطالبه بسداد أقساط القرض المتأخرة، وأخيراً لجأ البنك إلى المحاكم، ورفع قضية يطالبه بسداد مبلغ 547 ألفاً و847 درهماً، والمشكلة أن إمكاناته المالية لا تسمح له بسداد مبالغ القضايا المالية المترتبة عليه، وأصبح لا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

ولفت إلى أنه سبق له تقديم طلب في محاكم دبي، من أجل عمل تسوية لقيمة القضية المالية المترتبة عليه، وبالفعل تولت الجهات المعنية في محاكم دبي دراسة الحالة بشكل دقيق، وعمل تسوية في القضية المالية، وتخفيض المبلغ من 547 ألفاً و847 درهماً إلى 310 آلاف درهم.

وأوضح (أبومحمد) أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أبناء، أكبرهم 14 عاماً وأصغرهم تسع سنوات، ومنذ أن أصبح من الملاحقين قضائياً أصبح لا يعرف كيفية التصرف لتدبير مبلغ القضية المترتب عليه، مشيراً إلى أن مصدر دخله الوحيد حالياً هو تخليص معاملات حكومية لبعض الأصدقاء والأقارب، مقابل مبالغ زهيدة لا تكفي لإعالة أفراد أسرته، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير 310 آلاف درهم لسداد القضية المالية المترتبة عليه لتفريج كربته، حتى يستطيع البحث عن وظيفة جديدة لإعالة أسرته.

• «أبومحمد» أجرى 3 عمليات جراحية وخضع لبرنامج علاج طبيعي حتى يستعيد القدرة على المشي مرة أخرى.