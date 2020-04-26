«إقامة دبي» تدعم حملة «10 ملايين وجبة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، واللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي عن تضامنهما مع مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي أطلقتها حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، حملة «10 ملايين وجبة»، أكبر حملة مجتمعية وطنية من نوعها لتقديم وجبات الطعام أو ما يعادلها من طرود غذائية وتموينية لدعم الأفراد المحتاجين والأسر المتعففة في مختلف أنحاء الإمارات.

وقال مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء محمد أحمد المري: «إن إقامة دبي ستقدم الدعم اللوجستي للمبادرة من خلال توفير أكبر عدد من المتطوعين من الموظفين، إلى جانب عدد من المركبات التي تمتلكها الإدارة للمساهمة في الوصول إلى المستهدف فئة العمال»، مشيراً أيضاً إلى أن الإدارة ستقوم بتقديم كل البيانات والمعلومات عن الشركات الموجودة في إمارة دبي، وإن هذه الخطوة ستسهم في اختصار الوقت والجهد والعبء المالي على اللجنة لتتمكن من الوصول إلى كل عامل مقيم في الإمارة، مؤكداً أن الإدارة ستعمل وفق معايير وممارسات معتمدة للإشراف على عمليات التوزيع وإجراءات السلامة على الموظفين المتطوعين.

من جانبه، أكد نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي ورئيس اللجنة الدائمة لشؤون العمال في دبي اللواء عبيد مهير بن سرور، أنه سيكون هناك تعاون كبير مع الشركاء الاستراتيجيين والمؤسسات الحكومية في توزيع طرود الغداء للمحتاجين خلال شهر رمضان المبارك، كما ستقوم اللجنة بالتنسيق مع دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف بتوجيه الجهات المعنية بأماكن تواجد المحتاجين من فئة العمال المقيمين بمختلف جنسياتهم، وذلك ضمن جهود اللجنة لدعم جهود دولة الإمارات الوطنية ومسؤوليتها المجتمعية لفئة العمال، التي تستحق بدورها كل الدعم لجهودها ودورها في التنمية في الدولة، وتعزيز مبدأ التكافل الاجتماعي في ظل هذا الظرف الاستثنائي الناجم عن تفشي «كورونا».