«تراحم» تنفق 3.4 ملايين درهم لفرحة العيد

نفذت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي مجموعة من المشروعات والبرامج، بكلفة تصل إلى 3.4 ملايين درهم لإدخال البهجة والسرور على ذوي الدخل المحدود والأسر المتعففة والأيتام وكبار السن، ومشاركتهم فرحة عيد الأضحى المبارك، ورسم البسمة على وجوههم.

وقال المدير العام للمؤسسة، الدكتور أحمد تهلك، إن «المؤسسة تعزز من أنشطتها لهذه الفئات في المناسبات مثل عيد الأضحى».

ومن المبادرات «فوالة العيد» بكلفة إجمالية بلغت مليون درهم، استفادت منها 2000 أسرة، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، حيث تم توزيع بطاقة تسوق على المستفيدين.

وذكر أن المؤسسة وزعت كسوة العيد بقيمة 200 ألف درهم، استفادت منها 800 أسرة، وأسهمت في تيسير سفر 15 حاجاً، إضافة إلى تقديم 150 ألف درهم لهم، والمتابعة أثناء رحلة الحج.

وأفاد بأن المؤسسة تسهم في رعاية وكفالة 117 يتيماً، بالتعاون مع ثمانية من الكفلاء المحسنين، لافتاً إلى توزيع المساعدات الشهرية بقيمة 1.4 مليون درهم على المستفيدين.

وأعلن أن مجلس إدارة المؤسسة اعتمد رفع المساعدات الشهرية إلى 2.5 مليون درهم بدلاً من مليون درهم، يخصص منها نحو 500 ألف درهم شهرياً لعلاج المرضى.

وأكد تهلك أن تنفيذ المؤسسة لهذه المشروعات يعكس توجهاتها بتوسيع أطار الدور الاجتماعي للعمل الخيري والإنساني الذي يتكامل فيه عمل المؤسسات والجمعيات الخيرية مع المؤسسات والدوائر المحلية والمحسنين من أفراد المجتمع من أجل خدمة الفئات المحتاجة للرعاية، وبذل المزيد من الجهد والعمل.