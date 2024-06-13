«خيرية الشارقة» توزع «عيدية نقدية» على 100 طفل

نظمت جمعية الشارقة الخيرية مبادرة «عيدية وفوالة العيد»، أمس، في مقر جمعية الاتحاد النسائي، بمشاركة فريق «جود» التطوعي.

وتضمنت الفعالية - ببرنامجها الترفيهي - توزيع العيدية النقدية على 100 طفل من أبناء الأسر المتعففة، إلى جانب توزيع الحلويات وأطباق فواكه العيد، فضلاً عن توزيع مبالغ عيدية نقدية على 40 أسرة من أسر نزلاء المنشآت العقابية والإصلاحية، الذين يقضون أحكاماً تنفيذية على ذمة قضايا تعسّر مالي.

وقالت مدير مكتب التطوع والخدمة المجتمعية، مريم أحمد الشامسي، إن «الجمعية ارتأت تنفيذ مبادرتها (عيدية وفوالة العيد) ضمن مبادرات عيد الأضحى، لتكون بمثابة يوم ترفيهي خيري يتم خلاله اصطحاب الأطفال، وتقديم برنامج تفاعلي ترفيهي لهم، تم إعداده بإسهام من بعض الجهات المتعاونة مع الجمعية، وتضمن توفير الألعاب المتنوعة والرسومات، وبعض الأنشطة الهادفة مثل ركن القراءة.

وأضافت أن الفعالية لاقت استحسان الكثيرين وحققت هدفها، حيث اندمج الأطفال في وسط أجواء من الفرح والبهجة التي شجعتهم على التفاعل مع كل البرامج التي تضمنتها الفعالية، مشيرة إلى أن مبادرة «توزيع العيدية وفوالة العيد» تعد من المشاركات المجتمعية التي تحرص عليها الجمعية وتُضمّنها في أعمالها، بصبغة ترفيهية تشتمل على البرامج التوعوية للصغار، وكذلك الفعاليات الهادفة والمشاركات الترفيهية، كما أنها تمثل سبيلاً نحو توثيق الترابط بين الجمعية ومختلف فئات وشرائح المجتمع.