«دبي الإسلامي» يقدم 18 مليون درهم لمستحقي هيئة تنمية المجتمع

أعلن بنك دبي الإسلامي عن تقديم 18 مليون درهم من أموال الزكاة لدعم الفئات المستحقة المسجلة لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، وذلك في إطار التعاون بين الجانبين لتعزيز الاستفادة من أموال الزكاة في دعم ذوي الدخل المحدود والحالات الإنسانية الواردة إلى الهيئة وتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية بما يسهم في تعزيز استقرار وسعادة أفراد المجتمع.

وتعد هذه المساهمة خطوة مهمة في مجال ترسيخ منظومة المساهمة المجتمعية للشركات وتعزيز التضافر بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية لتحسين جودة حياة الأسر والأفراد في إمارة دبي خصوصاً ذوي الدخل المنخفض.

وتضاف المساهمة الجديدة إلى مساهمات بنك دبي الإسلامي السابقة في دعم المستحقين لأموال الزكاة المسجلين لدى الهيئة، وحرصاً من الطرفين على تنظيم تسخير أموال الزكاة بالشكل الأمثل لصالح الفئات المستحقة وتحسين جودة حياتهم.

وأكدت هيئة تنمية المجتمع في دبي أن مساهمة البنك تشكل رافداً مهماً لدعم المستحقين المسجلين لدى الهيئة وتعزز من الاستثمار الأمثل لأموال الزكاة.

وقالت مدير عام الهيئة، حصة بنت عيسى بوحميد، إن الدعم الذي دأب بنك دبي الإسلامي على تقديمه خلال السنوات الأخيرة أسهم بشكل كبير في دعم الفئات المسجلة في الهيئة والحالات الإنسانية الأكثر احتياجاً، مشيرة إلى دور مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال في تعزيز منظومة التنمية المجتمعية في الإمارة.

وأضافت: «تتولى هيئة تنمية المجتمع مسؤولية إجراء الأبحاث والدراسات للمتطلبات الاجتماعية والحالات الخاصة للأفراد والأسر وتحديد كيفية الاستفادة من أموال الزكاة لسد هذه الاحتياجات، سواء كان ذلك من خلال منافع مقطوعة أو لتحقيق الاكتفاء والاستقلالية المالية للحالات الملاءمة أو لتلبية الاحتياجات الطارئة وذات الأولوية».

وتابعت بوحميد: «يقدم بنك دبي الإسلامي نموذجاً يحتذى به للشركات العاملة في الدولة والتي تؤكد بتعاونها مع الهيئة أهمية الربط والتكامل بين مؤسسات الدولة من القطاعين الحكومي والخاص والعمل الوثيق مع رجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال، لترسيخ التكافل في دبي».

من جهته قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بنك دبي الإسلامي، عبيد الشامسي: «سعداء للغاية بتعاوننا مجدداً مع هيئة تنمية المجتمع في هذه المبادرة المهمة، إذ إننا نحرص في بنك دبي الإسلامي على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في الدولة بهدف دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز التلاحم المجتمعي والتكاتف الوثيق بين مختلف الأطراف عبر تقديم الدعم والمساعدة اللازمة للفئات المستحقة والأكثر ضعفاً وحاجة في المجتمع».

وأضاف: «في هذا الإطار نواصل العمل عن كثب مع هيئة تنمية المجتمع لصرف جزء من مبالغ الزكاة للمحتاجين من هذه الفئات، حيث إن الهيئة تحرص على وصول هذه الأموال إلى مستحقيها بناء على دراسات دقيقة ووافية لكل حالة على حدة، توفر صورة واضحة عن احتياجاتهم ومتطلباتهم، ما يسهم بشكل كبير في توظيف أموال الزكاة على الوجه الأمثل وإيصال المعونة لمن يستحقها بالشكل الصحيح».

المرة السابعة

تعد هذه المرة السابعة التي يقدم فيها بنك دبي الإسلامي دعماً من أموال الزكاة لصالح المستحقين المسجلين لدى هيئة تنمية المجتمع في دبي، ليصل إجمالي الدعم الذي تلقته الهيئة من البنك منذ 2018 حتى هذا العام 95 مليون درهم، تم صرفها لصالح الفئات المستحقة لأموال الزكاة من الفقراء والمساكين المسجلين لدى الهيئة، والتي تشمل: أصحاب الهمم والمستفيدين من المنافع المالية الدورية وكبار المواطنين المستفيدين من المنافع، وأطفال قرية العائلة، وأسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم ومنتسبي مركز عونك، ونزلاء برنامج عونك في المؤسسات العقابية والإصلاحية.