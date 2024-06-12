«بيت الخير» تستعد لتوزيع 2500 أضحية على 4639 أسرة

أكدت جمعية بيت الخير استكمالها جميع التحضيرات الخاصة بتنفيذ مشروع الأضاحي لهذا العام، حيث سيتم توزيع 2000 أضحية تم التعاقد على شرائها، إضافة إلى 500 أضحية يتكفل المحسنون عادة بشرائها سنوياً على نفقتهم وتقديمها للمشروع. وذكرت الجمعية في بيان أمس، أنه سيجري ذبح وتوزيع لحوم الأضاحي داخل الدولة، بالتعاون مع مقاصب دبي التي تعتمد أفضل المعايير الصحية والبيئية، مشيرة إلى أنه سيتم تقسيم الأضاحي إلى حصص، لتوزيعها على نحو 4639 أسرة على الأقل، خلال عيد الأضحى المبارك.

وفتحت الجمعية باب التبرع للأضاحي لمن يرغب في توكيل الجمعية بذبح الأضحية عنه، لتوزعها على المستحقين وفق الشروط الشرعية والصحية، كما يمكن للمضحين استخدام تطبيق «بيت الخير» الذكي للتبرع.

وتم تحديد سعر الأضحية داخل الدولة حسب دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي والدوائر الشرعية الأخرى في الإمارات بمبلغ 650 درهماً للأضحية الواحدة.

ويدخل مشروع الأضاحي ضمن برنامج «فرحة» لإسعاد الأسر المستفيدة في المواسم والأعياد، كما يرفده للهدف نفسه مشروع «نسك» للعقائق والنذور، بحيث يوفر المشروعان للأسر محدودة الدخل حصصاً وافية من اللحوم الطازجة.