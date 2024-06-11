خلل في «القرنية» يهدد «مها» بـ «العمى الدائم»

أصيبت «مها» بمشكلات صحية في عينيها نتج عنها ضعف حاد بالنظر وخلل في عمل القرنية، ما استدعى إدخالها إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام في العين.

وأكد الأطباء حاجتها إلى إجراء عملية جراحية لزراعة قرنية في أسرع وقت وإلا أصيبت بالعمى بشكل دائم.

وتبلغ كلفة العملية 30 ألفاً و625 درهماً إلا أن إمكانات المريضة المالية لا تسمح لها بتدبير المبلغ، فهي تنفق على أسرتها الصغيرة المكونة من ثلاثة أفراد، كما أنها تسدد المصاريف والأقساط الجامعية عن شقيقها، لذا ناشدت أهل الخير مساعدتها على تدبير كلفة عمليتها قبل إصابتها بالعمى.

وأكد تقرير طبي صادر عن مستشفى توام الحكومي، أن المريضة (فلبينية - 62 عاماً) تعاني خللاً في قرنية العين، وتحتاج إلى إجراء عملية لزراعة قرنية، لتجنيبها الإصابة بالعمى.

وتروي المريضة «مها» أنها شعرت قبل عامين تقريباً بفقدان جزء من بصرها، حيث بدأت ترى الأشياء بشكل ضبابي، وترافق ذلك مع إصابتها بصداع مزمن.

واعتقدت أنها تحتاج إلى ارتداء نظارة طبية فتوجهت إلى محل نظارات، وأجرت فحص النظر الذي أظهر أن هناك اختلافاً في درجات النظر بين العينين اليمنى واليسرى، فنصحها بارتداء نظارة طبية للمحافظة على نظرها.

وتابعت المريضة: «بعد ارتدائي النظارة تحسنت الرؤية قليلاً لدي، ولكنني كنت أشعر بانزعاج شديد، كما استمر الصداع، فشعرت بالخوف على نفسي، وقررت الذهاب إلى مستشفى».

وأكملت المريضة: «ذهبت إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام، وعاينني طبيب مختص، وقرر أن عليّ البقاء يوماً لإجراء مزيد من الفحوص والتحاليل الطبية، لمعرفة سبب الصداع، وقد أعطاني أدوية ومسكنات، وقرر فحص نظري للاطمئنان لعدم وجود مشكلات صحية فيه».

وأضافت: «خضعت للفحوص والتحاليل التي طلبها مني الطبيب، وتبين أنني أعاني ارتفاع الضغط، إضافة إلى وجود ضعف شديد في النظر، بسبب خلل في عمل قرنية العين، وهو ما كان يسبب الصداع، وطلب مني الطبيب إجراء عملية زراعة قرنية في أسرع وقت ممكن، لئلا أصاب بالعمى، لكن المشكلة أن كلفة العملية كبيرة جداً، ولا أستطيع تأمين جزء ولو بسيطاً منها نظراً لضعف وضعي المالي».

وأشارت «مها» إلى أنها تعمل طباخة في أحد المنازل براتب 1200 درهم، وترسل جزءاً من الراتب لمساعدة أخيها الذي يدرس في الجامعة، كما أنها تنفق على أسرتها التي تتكون من ثلاثة أفراد، مناشدةً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها على تدبير تكاليف زراعة القرنية، وإنقاذها من العمى.