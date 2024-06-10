«أوقاف دبي» تخصص 750 ألف درهم منحاً تعليمية

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر في دبي، تخصيص 750 ألف درهم لدعم 650 طالباً وطالبة. ويأتي هذا الدعم ضمن خطط مصرف وقف التعليم الذي يُوجَّه ريعه لدعم الفرص التعليمية للطلبة والمدارس، تحقيقاً لشروط الواقفين على المصرف من المتبرعين والمحسنين في مساندة الطلبة تعليمياً، بإتاحة المجال أمامهم لمواصلة الدراسة من خلال تأمين مصروفاتهم الدراسية.

وقدمت المؤسسة 400 ألف درهم لجامعة زايد، بهدف مساندة الطلبة من ذوي الدخل المحدود، عن طريق تخصيص رواتب شهرية لتغطية تكاليف المواصلات والغذاء، والحواسيب الآلية والاحتياجات الأخرى، كما خصصت «أوقاف دبي» مبلغاً قدره 350 ألف درهم لدعم الطلبة المتعثّرين في كليات التقنية العليا، ومساندتهم في توفير احتياجاتهم التعليمية.

وأكد نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّـر، خالد آل ثاني، التزام المؤسسة بدورها الإنساني في دعم قطاع التعليم، وتوفير أفضل سبل الدراسة للطلاب، وفق رؤية القيادة الرشيدة في إرساء نظام تعليمي رفيع المستوى لكل فئات المجتمع، لافتاً إلى حرص المؤسسة على تقديم الدعم للطلبة غير القادرين ليتمكنوا من مواصلة مسيرة التعليم الأكاديمي، من خلال توفير احتياجاتهم المختلفة، وتقديم الأدوات والأجهزة اللازمة للتحصيل العلمي.

وقال آل ثاني: «تسعى المؤسسة إلى مساندة أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود والمتعثّرين مالياً، وتخفيف الأعباء المترتبة على دراسة أبنائهم، بما يضمن انتظام الأبناء في تحصيلهم الدراسي بالصورة المثلى».

وأوضح آل ثاني أن المؤسسة خصصت 750 ألف درهم لدعم الطلاب في الجامعات بدبي، لسداد المصروفات الدراسية عن عدد كبير من أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود، بالتنسيق مع الجامعات المعنية، وفق رغبة الواقفين وأصحاب الأيادي البيضاء الراغبين في الإسهام في تقديم مصروفات طلاب العلم ليواصلوا مسيرة التعليم دون عوائق.