41 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوأحمد»

يواجه (أبوأحمد) ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد متأخرات إيجارية للسكن الذي يقطن به مع أسرته، حتى بلغت 41 ألف درهم، وأصبح مهدداً بدخول السجن في حال تخلفه عن السداد في أسرع وقت ممكن، حيث رفع مالك المنزل قضية إيجارية ضده لإلزامه بدفع المبلغ المطلوب.

وروى (أبوأحمد) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «عملت مندوب مبيعات في شركة مقاولات تسعة أعوام، وكنت أتقاضى راتباً شهرياً قدره 4500 درهم، أسدد منه إيجار المسكن، فيما تساعدني زوجتي في دخل الأسرة، بإعدادها أطباق حلويات وبيعها لبعض الأصدقاء». وأضاف: «كانت حياتنا المالية مستقرة للغاية، لم نشكُ أي عقبات، لكن في أكتوبر من العام الماضي، أخبرتني جهة عملي أنها تعرّضت لخسارة مالية كبيرة، وسيتم تسريح جميع العاملين فيها، وكان لدي مبلغ بسيط ادخرته خلال سنوات عملي، سددت منه تكاليف ولادة زوجتي وإقامة طفلي في (الحضّانة)، بينما دفعت الجزء المتبقي منه للرسوم الدراسية ومتطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب».

وتابع (أبوأحمد): «بذلت قصارى جهدي في البحث عن فرصة عمل جديدة، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، واضطررت إلى تلقي بعض المساعدات من الأهل والأصدقاء، لتوفير احتياجات أفراد أسرتي المكونة من زوجة (ربة منزل) وطفلين». وأكد أنه حاول شرح الظروف المالية الصعبة التي يمر بها لمالك السكن، حتى يمنحه فرصة لسداد أي جزء بسيط من قيمة الإيجار المتأخر، لكن المالك أصرّ على سداد المبلغ المتبقي، ولجأ إلى المحكمة.

وأعرب (أبوأحمد) عن خوفه وقلقه على أفراد أسرته بأن تصبح من دون سكن أو مصدر دخل، خصوصاً أنه أصبح عاجزاً كلياً عن سداد المتأخرات الإيجارية.

وناشد (أبوحمد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء، لمد يد العون ومساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها.

. (أبوأحمد) المعيل الوحيد لأسرته المكوّنة من زوجة وطفلين.