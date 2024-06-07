1.86 مليار درهم إنفاق فرع «بيت الخير» في دبي منذ تأسيسها

كشفت جمعية بيت الخير عن أن إجمالي حجم المساعدات الذي أنفقه فرعها في دبي منذ افتتاحه عام 1989 وحتى نهاية أبريل الماضي، بلغ أكثر من 1.86 مليار درهم، استفادت منه 345 ألفاً و923 أسرة وحالة مستحقة، ثبتت حاجتها للمساعدة.

وأفادت الجمعية في بيان أمس، بأن فرع دبي، يغطي مختلف مناطق الإمارة حتى مشارف أبوظبي، وحتى قرية الليسيلي على مشارف مدينة العين، كما يشمل نشاطه معظم مناطق إمارة الشارقة، ما عدا الذيد وكلباء وخورفكان، مشيرة إلى أن الفرع يرتبط بمذكرات تعاون وتفاهم مع العديد من الهيئات والمؤسسات التي ترشح له بعض الحالات التي تستحق المساعدة، مثل اتفاقية مع القيادة العامة لشرطة دبي لدعم التائبين وأسر السجنا .

وذكرت أن عدد الشراكات التي يلتزم فرع دبي بتعزيزها وتقديم عطاءاته من خلالها يبلغ 50 جهة حكومية ومجتمعية وخيرية ومالية وخاصة، في مقدمتها بنك دبي الإسلامي، الشريك الاستراتيجي للجمعية، وغيرها من مؤسسات دبي، كاللجنة الدائمة للعمال التي ترعى حقوق العمال، حيث توزع الجمعية عليهم نحو مليون وجبة غذائية سنوياً.

وأشارت الجمعية إلى أن فرع دبي تطور كثيراً، وواكب التحولات الرقمية، مشيرة إلى أن سبع باحثات مدربات ومؤهلات يخدمن الفرع بخصوص دراسة طلبات المساعدة، التي بات الفرع يستقبلها عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي.

وأوضحت أن مجموع طلبات المساعدة التي تلقاها الفرع العام الماضي بلغ 3591 طلباً إلكترونياً، فيما بلغ عدد الحالات الجديدة المسجلة فيه 1025 حالة، بينما بلغت قيمة المساعدات المقدمة نحو 53.2 مليون درهم، استفادت منها 12.3 ألف أسرة وحالة.

يشار إلى أن «بيت الخير» انطلقت عام 1989 من دبي، وظل الفرع الوحيد الذي تقدم الجمعية من خلاله مساعداتها للمستفيدين، إلى أن بدأت توسع نشاطها نحو الإمارات الشمالية، حيث افتتحت فرعها الثاني في الفجيرة عام 1998، ثم فرع رأس الخيمة عام 2000، فيما افتتحت فرع عجمان عام 2013، وأخيراً فرع حتا عام 2022.